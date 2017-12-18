Orta seviyede uygun fiyatlı bir telefon isteyenler için Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo yeni Y75 modelini tanıttı.

Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo, orta seviye Y serisinin yeni üyesi Y75 modelini tanıttı. %83,6 ekran/gövde oranı ile oldukça iddialı bir tasarıma sahip olan Y75, ayrıca 5.7 inç HD+ ekranı ile tek elle kullanıma da izin veriyor.

16 megapiksellik derinlik algılayıcılı ön kamerasının desteklediği Face Wake yüz tanıma kilidi ile kullanıcılara parmak izine alternatif bir biyometrik güvenlik kilidi daha sunan Vivo Y75, ayrıca arka tarafta da 13 megapiksellik bir kameraya sahip.

Vivo Y75 Özellikler:

İşlemci: MediaTek Helio P23

RAM: 4GB

Depolama: 32GB+MicroSD

Ekran: 5.7 inç HD+

Arka Kamera: 13MP f/2.2 diyafram

Ön Kamera: 16MP f/2.0 dyafram

Batarya: 3000mAh

İşletim Sistemi: Android 7.1 Nougat

Siyah, altın ve altın gül olmak üzere üç farklı renk seçeneği bulunan Vivo Y75, 950TL+vergi fiyatına sahip. Çin’de Vivo çevrimiçi mağazalarında satışa sunulan cihaz, ilerleyen tarihlerde diğer çevrimiçi mağazalarda da satışa sunulacak.