Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo, orta seviye Y serisinin yeni üyesi Y75 modelini tanıttı. %83,6 ekran/gövde oranı ile oldukça iddialı bir tasarıma sahip olan Y75, ayrıca 5.7 inç HD+ ekranı ile tek elle kullanıma da izin veriyor.
16 megapiksellik derinlik algılayıcılı ön kamerasının desteklediği Face Wake yüz tanıma kilidi ile kullanıcılara parmak izine alternatif bir biyometrik güvenlik kilidi daha sunan Vivo Y75, ayrıca arka tarafta da 13 megapiksellik bir kameraya sahip.
Vivo Y75 Özellikler:
İşlemci: MediaTek Helio P23
RAM: 4GB
Depolama: 32GB+MicroSD
Ekran: 5.7 inç HD+
Arka Kamera: 13MP f/2.2 diyafram
Ön Kamera: 16MP f/2.0 dyafram
Batarya: 3000mAh
İşletim Sistemi: Android 7.1 Nougat
Siyah, altın ve altın gül olmak üzere üç farklı renk seçeneği bulunan Vivo Y75, 950TL+vergi fiyatına sahip. Çin’de Vivo çevrimiçi mağazalarında satışa sunulan cihaz, ilerleyen tarihlerde diğer çevrimiçi mağazalarda da satışa sunulacak.