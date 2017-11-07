Çinli üretici Vivo, selfie tutkunları için yeni telefonunu duyurdu. Yeni telefonda 24 megapiksel LED flaşlı ön kamera bulunuyor.

Vivo, Çin’de Vivo V7+’a benzeyen Vivo Y79 akıllı telefonunu kullanıma sundu. 5.99 inç(1440 x 720 piksel) ekranı bulunan telefonda %84.4 ekran-gövde oranı yer alıyor. Bunların dışında 18:9 en boy oranı sunan telefonda, 4GB RAM ve 64GB dahili bellek var. Orta sınıf bir telefon olarak dikkat çeken Vivo Y79, tüm bu donanımlara sekiz çekirdekli Snapdragon 625’ten güç veriyor.

Telefonun kamera kısmına baktığımızda amiral gemilerinde bile görmeye alışıl olmadığımız megapikseller bizleri karşılıyor. Telefonun ön tarafında 24 megapiksel led flaşlı bir kamera bulunuyor. Selfie tutkunları için geliştirilen telefonun arka tarafında ise 16 piksellik otomatik odaklı bir kamera yer alıyor. Android 7.1 tabanlı Funtouch OS 3.2 üzerinde çalışan Vivo Y79, çift SIM kart desteği ile iş ve kişisel hayatınızı birbirinden ayırmanızı sağlıyor.

Telefonun özelliklerine liste halinde bakmak gerekirse:

5.99 inç(1440x720 piksel) Corning Gorilla Glass 3 kuramalı 18:9 en-boy oranlı FullView 2.5D kavisli ekran

Adreno 506 GPU

8 Çekirdekli Snapdragon 625 yonga seti

4GB RAM

64GB dahili bellek

MicroSD kartla 256 GB’a kadar genişletilebilir

Funtouch OS 3.2(Android 7.1 Nougat)

Çift SIM

LED flaş f/2.0 diyafram, OmniVision OV16880 16MP arka kamera

LED flaş f/2.0 diyaframlı 24 MP ön kamera

Parmak izi sensörü

Boyutlar: 155.87 X 75.7 X 7.7 mm

Ağırlık: 160g

3.5mm ses çıkışı, FM Radyo

4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac(2.4 GHz + 5GHz) Bluetooth 4.2, GLONASS

3225 mAh batarya

Vivo Y79, ülkemizde şu anda satılmıyor. Yine de olası bir ithalatçı firma telefonu ülkemize getirerek satış yapabilir. Peki, bu telefon ülkemizde satılsaydı uygun bir fiyata satın almak ister miydiniz?