Dünyanın en çok akıllı telefon satan markalarından biri olan Vivo, şirketin yeni Z serisindeki ilk akıllı telefonu olan Vivo Z1’i tanıttı. 6.26 inç boyutundaki 19:9 çentikli ekrana sahip olan cihaz, gücünü Qualcomm’un Snapdragon 660 işlemcisinden alıyor.
4GB’lık RAM kapasitesi ile seviye için yeterli bir RAM’e sahip olan Vivo Z1, arkada bulunan 13 megapiksel ana, 2 megapiksel ikincil kamerası ile kullanıcıların portre modu ile arka plan bulanıklığı yaratabilmesini sağlıyor. Selfie kamerası ise 12 megapiksel.
Vivo Z1 Özellikler
- İşlemci: Snapdrag on 660
- RAM: 4GB
- Depolama: 64GB+MicroSD
- Ekran: 6.26 Full HD+ 19:9
- Arka Kamera: 13MP+2MP
- Ön Kamera: 12MP
- Batarya: 3260mAh
- İşletim Sistemi: Android 8.1 Oreo
Siyah, kırmızı ve mavi renk seçenekleri ile tüketicilerin karşısına çıkacak olan yeni Vivo Z1, yaklaşık 1350 TL satış fiyatına sahip olacak -vergiler dahil değil-. Ön siparişleri şimdiden başlayan cihazın resmi satış tarihi ise 4 Haziran.