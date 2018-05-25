Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo'nun yeni Z1 modeli resmi olarak tanıtıldı. Devasa çentikli ekranı ile dikkat çeken cihaz, fiyatı ile de seviyesindeki rekabeti kızıştırıyor.

Dünyanın en çok akıllı telefon satan markalarından biri olan Vivo, şirketin yeni Z serisindeki ilk akıllı telefonu olan Vivo Z1’i tanıttı. 6.26 inç boyutundaki 19:9 çentikli ekrana sahip olan cihaz, gücünü Qualcomm’un Snapdragon 660 işlemcisinden alıyor.

4GB’lık RAM kapasitesi ile seviye için yeterli bir RAM’e sahip olan Vivo Z1, arkada bulunan 13 megapiksel ana, 2 megapiksel ikincil kamerası ile kullanıcıların portre modu ile arka plan bulanıklığı yaratabilmesini sağlıyor. Selfie kamerası ise 12 megapiksel.

Vivo Z1 Özellikler

İşlemci: Snapdrag on 660

RAM: 4GB

Depolama: 64GB+MicroSD

Ekran: 6.26 Full HD+ 19:9

Arka Kamera: 13MP+2MP

Ön Kamera: 12MP

Batarya: 3260mAh

İşletim Sistemi: Android 8.1 Oreo

Siyah, kırmızı ve mavi renk seçenekleri ile tüketicilerin karşısına çıkacak olan yeni Vivo Z1, yaklaşık 1350 TL satış fiyatına sahip olacak -vergiler dahil değil-. Ön siparişleri şimdiden başlayan cihazın resmi satış tarihi ise 4 Haziran.