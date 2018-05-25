Tasarımıyla iPhone X'u, Fiyat/Performans Oranıyla da Galaxy A8'i Tokatlayan Vivo Z1 Tanıtıldı!

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Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo'nun yeni Z1 modeli resmi olarak tanıtıldı. Devasa çentikli ekranı ile dikkat çeken cihaz, fiyatı ile de seviyesindeki rekabeti kızıştırıyor.

Dünyanın en çok akıllı telefon satan markalarından biri olan Vivo, şirketin yeni Z serisindeki ilk akıllı telefonu olan Vivo Z1’i tanıttı. 6.26 inç boyutundaki 19:9 çentikli ekrana sahip olan cihaz, gücünü Qualcomm’un Snapdragon 660 işlemcisinden alıyor.
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4GB’lık RAM kapasitesi ile seviye için yeterli bir RAM’e sahip olan Vivo Z1, arkada bulunan 13 megapiksel ana, 2 megapiksel ikincil kamerası ile kullanıcıların portre modu ile arka plan bulanıklığı yaratabilmesini sağlıyor. Selfie kamerası ise 12 megapiksel.

Vivo Z1 Özellikler

  • İşlemci: Snapdrag on 660
  • RAM: 4GB
  • Depolama: 64GB+MicroSD
  • Ekran: 6.26 Full HD+ 19:9
  • Arka Kamera: 13MP+2MP
  • Ön Kamera: 12MP
  • Batarya: 3260mAh
  • İşletim Sistemi: Android 8.1 Oreo

Siyah, kırmızı ve mavi renk seçenekleri ile tüketicilerin karşısına çıkacak olan yeni Vivo Z1, yaklaşık 1350 TL satış fiyatına sahip olacak -vergiler dahil değil-. Ön siparişleri şimdiden başlayan cihazın resmi satış tarihi ise 4 Haziran. 

Kaynak : https://gadgets.ndtv.com/mobiles/news/vivo-z1-price-launch-specifications-1857340
Etiketler: Vivo Z1
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