T2 Plus, Titanyum Gövdeli İlk Kapaklı Akıllı Telefon Olacak

Vkworld T2 Plus, titanyum alaşımlı gövdesi ile son derece sağlam ve uygun fiyatlı bir kapaklı akıllı telefon olacak.

Kapaklı telefonlar çok tercih edilmese de hala tam olarak yok oldukları söylenemez. Samsung, bu konuda ayakta kalan son büyük şirket olabilir. Özellikle son kapaklı telefonu SM-G9298, bir kapaklı telefon olmasına rağmen amiral gemisi özelliklerine sahipti.

Vkworld T2 Plus ise kapaklı telefon severler için daha uygun fiyatlı, giriş seviye bir telefon olarak göze çarpıyor. Cihazın en dikkat çekici özelliği tıpkı Essential Phone’da olduğu gibi titanyum gövdeye sahip olması. Bu da T2 Plus’ı normalden çok daha dayanıklı bir akıllı telefon yapıyor.

Özellikler:

İşlemci: MediaTech MT6737

RAM: 2GB / 3GB

Depolama: 16GB / 32GB

Ekran: HD çözünürlüklü kapağın iki tarafında 4.2 inç

Arka Kamera:13MP

Ön Kamera: 5MP

Pil: 2050 mAh

T2 Plus’ın fiyatı henüz bilinmiyor fakat 150 dolar civarında bir fiyatı olması bekleniyor. Muhtemelen ülkemizde cihazı olmak isteyen bir kişinin 800-100 TL bir bedel ödemesi gerekecek. Vkworld T2 Plus, biri cam diğer ikisi deri olmak üzere üç farklı tasarım ile kullanıcılara sunulacak.