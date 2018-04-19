Vladimir Putin’in Tüm Güvenlik Testlerinden Geçen Limuzini!

Mayıs ayında yeni Başkanlık dönemine başlayacak olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yeni limuzini, tüm çarpışma testlerinden başarıyla geçti. Aracın Nisan sonuna kadar kullanıma hazır olacağı açıklandı.

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov’un açıklamasına göre Rusya’nın son derece önem verdiği Cortege/Kortezh projesi tamamlanmak üzere. Bakan Manturov’un İzvestia gazetesine verdiği demece göre Rusya Devlet Başkanı Putin’in yeni limuzini, kısa süre önce bir dizi çarpışma testlerine tabi tutuldu ve testlerden başarıyla geçti.

Bazı söylentiler Putin’in yeni aracını 7 Mayıs’taki başkanlık töreninde kullanmaya başlayacağını belirtiyordu. Fakat Manturov’a göre Cortege/Kortezh, Nisan ayı bitmeden kullanıma hazır hale getirilecek ve Başkan Putin, mümkün olan en kısa sürede yeni lüks ve zırhlı aracını kullanmaya başlayacak.

Cortege/Kortezh’in bazı görüntüleri ve tanıtım videoları bulunsa da araç hakkında fazlasıyla bilgi açıklanmış durumda. Ayrıca araç birkaç hafta içinde Rusya Devlet Başkanı tarafından kullanılacak olsa da, ancak Ağustos ayındaki Moskova Uluslararası Otomobil Fuarı’nda detaylı olarak incelenebilecek.

Aracın iç dizaynı deri, ahşap ve metalden oluşacak. İkişer kişinin karşılıklı oturabileceği dört kişilik bir arka kabini bulunan aracın dış tasarımı ise kabaca 1989 model ZIL ile Rolls-Royce’un harmanlanmış versiyonuna benziyor. Yine de Cortege/Kortezh’in bir limuzine göre oldukça minimal bir tasarıma sahip olduğunu söylemek mümkün.