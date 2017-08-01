VLC Android Uygulaması 100 Milyon İndirmeyi Aştı!

Android dünyasında hatrı sayılır bir video oynatıcısı olan VLC, Play Store üzerinde 100 milyon indirmeyi aşmış durumda.

Dünya'da 2 milyardan fazla cihazda aktif olarak kullanılan işletim sistemi Android, uygulama marketindeki popüler uygulamaların 100 milyon hatta 1 milyar indirmeye ulaşmasıyla bize beklenen verileri sunuyor.

İkinci en popüler video oynatıcısı diyebileceğimiz VLC Player, MX Player'a göre şüphesiz geride kalıyor. Ama bu karşılaştırmayı yaparken MX Player'ın VLC'den 4 yıl daha erken çıktığını da göz önünde bulundurmak gerek.

Diğer video oynatıcıları kadar "pürüzsüz" bir deneyim sunamayan ancak gelecek vaadeden özelliklere sahip VLC, sürekli gelişmeye devam ediyor. Son olarak Android O versiyonu için PiP, Picture in Picture ya da Görüntü içinde Görüntü özelliğine sahip olan VLC, bu sürümde şüphesiz kullanıcılarının çoklu işlem yeteneğini arttıracak.

VLC'yi siz de denemek isterseniz alttan Play Store linkine ulaşabilirsiniz.