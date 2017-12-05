Videolabs, uzun bir bekleyişin ardından VLC'nin pek çok iyileştirme ve yeni özellik getiren yeni Android sürümünü yayınladı.

Dünyanın en popüler video oynatıcılarından biri olan VLC, son büyük Android güncellemesinden bu yana süren bir yıllık sessizliğini nihayet bozdu. Geliştirici Videolabs, yayınladığı yeni VLC sürümü ile pek çok iyileştirme gerçekleştirirken ayrıca uygulamaya yeni özellikler de dahil etti.

VLC’nin yeni 2.5 sürümü ile uygulama artık Android Auto ve 360 derece video özelliğine sahip. Ayrıca Android Oreo kullanıcıları için de güzel haberlerimiz var; VLC, resim içinde resim modunu destekleyerek herhangi bir uygulamada gezinirken bir pencerede video izlemenize olanak sağlıyor.

Gece ve gündüz modu ile uygulama arayüzünü kendinize göre ayarlarken özel equalizer ayarı sayesinde de en iyi ses deneyimini düzenleyebilirsiniz. Ayrıca sürüm notlarına göre Videolabs, uygulamaya faydalı bir jest de ekledi. Ekranın kenarlarına iki kere tıkladığınızda videoyu 10 saniye öne ya da arkaya sarabilirsiniz.

Videolabs, aramaların çok daha ‘akıllı’ olması için Google Asistanı aramalara entegre etti. Ayrıca artık çok daha dinamik ve uyumlu bir arayüze sahip. Bunun dışında VLC’yi daha önce kullandıysanız, uygulamada gerçekleşen ses iyileştirmelerini ve RTL desteğini de kolaylıkla fark edebilirsiniz.

VLC’nin yeni sürümü çoktan yayınlandı. Denemek isterseniz isterseniz buraya tıklayarak uygulama sayfasını ziyaret edebilir ve VLC’yi indirebilirsiniz.