Vodafone, yeni başlattığı bir hizmetle kurumsal müşterilerine akıllı telefon kiralayacak. Şirketler, tıpkı araç veya ulaşım gideri gibi bu tutarı operasyonel gider olarak gösterebilecek.

Vodafone'un akıllı telefon kataloğunda yer alan telefonlar, Vodafone Çözüm Ortaklığı kapsamında 24 aylık bir süre ile kiralanabiliyor. Ayrıca bu sistemle akıllı telefon kiralayan şirketler 'Premium Koruma Paketi' kapsamından da yararlanıyor.

Koruma Paketi kapsamındaki telefonlar kiralama süresince herhangi bir şekilde bozulursa tamiratı ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor. Eğer ki tamiratı sözleşme süresini aşacaksa, muadil bir telefon yine ücretsiz olarak sunuluyor. Şu an için bu hizmetlerden sadece büyük şirketlerin faydalanabildiği söyleniyor.

Hizmetin amacı, şirketin yüzü olan çalışanlara verilen telefonları sürekli değiştirme derdinden ve maliyetinden kurtulmak. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şirketlerin istek ve talepleri doğrultusunda hizmetler sunmaya devam edeceklerini ve ihtiyaca yönelik çözümler sunmayı hedeflediklerini belirtti.