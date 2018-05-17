Vodafone'dan Ramazan'a Özel 'Sosyal Pass' Kampanyası

Dün itibarı ile Türkcell ve Türk Telekom'un aboneleri için Ramazan boyunca sunduğu ücretsiz fırsatları sizlere derlemiştik. Bugün de Vodafone'un 'hediyesine' bir göz atıyoruz.

Türkiye'deki büyük iletişim operatörleri Ramazan'ın gelişine kayıtsız kalmayarak güzel kampanya ve fırsatlara imza atıyorlar. Bugün de Vodafone'un kullanıcıları için hazırladığı sürprize bakacağız.

Öncelikle üzülerek belirtmeliyiz ki hem faturalı, hem de faturasız hat kullanıcıları için hazırlanan 'hediye' pek de tatmin edici değil. Nitekim faturasız kullanıcıların 1 haftalık Instagram, Twitter ve Facebook girişlerini herhangi bir ücret ödemeden yapabileceğiniz, ücretsiz haftalık Sosyal Pass aboneliği için sizden öncelikle TL yüklemesi gerçekleştirmeniz isteniyor. Aynı şekilde YouTube'a ücretsiz girebileceğiniz 1 haftalık 'Video Pass' hediyesi için ise 2. kez bir yükleme yapmanız bekleniyor.

Faturalı hat kullananlar için düşünülmüş olan kampanya ise haftalık Video Pass alan kullanıcılara, Sosyal Pass hediye edilmesinden ibaret. Tüm detaylarına buradan ulaşabileceğiniz kampanyaların, dün açıkladığımız Turkcell ve Türk Telekom hediyelerinin fersah fersah gerisinde kaldığını görüyoruz maalesef. Türkiye'nin üç büyük operatöründen biri olan Vodafone'un daha doyurucu bir içerikle karşımıza çıkmasını beklerdik.