Vodafone’dan Sonra Vestel de Netflix Kampanyası Başlattı!

Netflix’in Türkiye’ye resmen girişinin ardından Vodafone’un Red üyelerine uyguladığı 3 aylık Netflix üyelik kampanyası Vestel tarafından da yapılıyor.

Netflix’in ülkemize resmen girişinin ardından oldukça ilgi görmeye başladı. Narcos, House of Cards, Daredevil gibi serilerine geçtiğimiz aylarda Black Mirror’ı ekleyen, son dönemde %3 ve The OA ile tekrar bir popülarite yakalayan Netflix, Vodafone ile yaptığı kampanyayı bu sefer Vestel ile yapıyor.

Bildiğiniz gibi Vodafone, Red Elite üyelerine ücretsiz olarak 3 aylık Netflix aboneliği verirken, Red abonelerine ise 1GB internet satın alma karşılığında bu hizmeti sunmakta. Şimdi ise Vestel ile anlaşan Netflix, Vestel’den 4K UHD televizyon modellerinden satın alanlara ücretsiz olarak 3 aylık Netflix aboneliği vermekte.

Yukarıda model adı ve ürün kodlarını görebileceğiniz cihaz alımlarında geçerli olan kampanya 1 Aralık 2016 ile 31 Ocak 2017 tarihleri arasında geçerli olacak. Hem mevcut Netfix hesabı olanlara hem de yeni üyelikler için geçerli olacak bu kampanya ile yepyeni 4K UHD televizyonunuzda Netflix keyfini yaşayabileceksiniz.

Geçerli 4K UHD TV Satın Aldım, Netflix’i Nasıl Aktive Ederim?

Satın almış olduğunuz Vestel markalı 4K UHD televizyon eğer yukarıda belirttiğimiz kodlara sahip televizyonlardan biri ise televizyonunuzu çalıştırdığınızda karşınıza bir Netflix görseli çıkacak. Bu görsele tıklayıp adımları takip ederek Netflix hesabınızı aktive edebilir, keyifle 3 ay boyunca ücretsiz olarak Netflix deneyimi yaşayabilirsiniz.

Hattan size ufak bir tüyo vereyim; İlk olarak bilgisayarınızdan bir Netflix hesabı açın, ardından Netflix size otomatik olarak 1 aylık ücretsiz deneme verecek. Deneme süreci sonunda televizyondaki Netflix görseline tıklayarak 3 ay daha ücretsiz bir hizmet alarak toplamda 4 aylık bir hizmet alabilirsiniz :)