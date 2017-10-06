Vodafone Logosunu ve Sloganını Yeniledi!

Operatör devi Vodafone, yenilenen logosunu ve sloganını müşterileri ile paylaştı. Ayrıca şirket yeni vizyonu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Ülkemizde yaklaşık 13 yıldır hizmet veren Vodafone, yeni logo ve sloganını bugün tanıttı. Toplamda 36 ülkede aktif olarak hizmet veren dev şirketin yeni yüzünün, yeni vizyonunun en büyük göstergesi olacağının altı çizildi.

Yeni logoda, eski logoda bulunan beyaz çember kaldırılmış ve logonun içerisinde bulunan şeklin dışına beyaz şerit çekilmiş.

Yapılan açıklamayla Vodafone'un yeni sloganının “The future is exciting. Ready?”, yani 'Gelecek heyecan verici. Hazır mısın?' olduğu açıklandı.

Bunun dışında Vodafone tarihinin en geniş reklam kampanyası olan Hello isimli reklam filminin yapımının Ridley Scott tarafından üstlendiği belirtildi. Reklam filminde insanların geçmişten günümüze kullanmış olduğu iletişim yöntemleri yer alınıyor. Daha sonrasında ise günümüz teknolojisinde geçen reklam, akıllı ev, drone, akıllı saat ve robotun ardından gelecekte kullanacağı tahmin edilen hologram teknolojisi gösteriliyor. İşte karşınızda Vodafone'un 'Hello' adlı reklam filmi.