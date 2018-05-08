Volkandan Çıkan Lavların Ford Mustang’i Yuttuğu Görüntüler!

Geçtiğimiz hafta sonu Hawaii’de gerçekleşen volkan faciasının görüntüleri ulaşmaya devam ediyor. 10 binden fazla insanın tahliye edildiği Büyük Ada bölgesinde çekilmiş lav görüntüleri, park halindeki bir aracın, lavlar tarafından nasıl yutulduğunu gösteriyor.

ABD’ye bağlı turistik adalar olan Hawaii’nin Büyük Ada bölgesinde, son 1 haftadır depremler yaşanıyordu. Kilauea Yanardağı, bu depremlerin etkisiyle yeniden harekete geçti, geçtiğimiz hafta sonu ise şiddetli bir şekilde patladı. Uzmanlar can kaybının yaşanmadığı olayın ardından, 10 binden fazla bölge sakinini tahliye etmek zorunda kaldılar.

Kentin 9 farklı bölgesinde yerler çatladı, otoyollarda oluşan yarıkların arasından lavlar püskürmeye başladı. ABD’li yetkililer, bölgedeki hareketliliğin ne zaman sonlanacağını bilmiyorlar, bu nedenle insanlar hala evlerine dönemiyor.

Şu anda sadece kurtarma yetkililerinin ve araştırmacıların bulunduğu bölge, sivillerden arındırılmış durumda. Haber ekipleri, çekilen şok edici görüntüleri tüm dünya ile paylaşmaya devam ediyor.

Bu görüntülerden birisi, park halindeki bir Ford Mustang’in lavlar tarafından yutulduğu korkunç anları gösteriyor:

Görüntüler sadece 20 dakikalık bir zaman diliminde çekilen 6 Mayıs tarihli fotoğraflardan oluşuyor. Lav akıntısının ilerleyen dakikalarda aracın tamamını yutup, yolun büyük kısmını kapladığını görüyoruz. Bu olaylar gerçekleşirken o aracın içinde insanlar, yolda bir trafik de olabilirdi.

Bölgedeki ormanlar, lavların içlerinden geçmesi nedeniyle büyük yangın riski taşıyorlar.