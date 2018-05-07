Hawaii’de Volkan Patladı, 6.9 Şiddetinde Deprem Oldu!

ABD’ye bağlı ada bölgesi Hawaii’de yer alan Kilauea Yanardağı, geçtiğimiz hafta perşembe günü beklenmedik bir şekilde faaliyete geçti. Yaşanan patlamanın ardından bölgede 2 ila 5 arasında değişen depremler meydana geldi, son olarak 6.9’luk bir depremle daha vurulan Hawaii’de evler yıkıldı.

Hawaii, tarihinin en şiddetli doğal afet dönemlerinden birisini geçiriyor. Kilauea Yanardağı’nın patlamasından sonra binlerce kişi, bölgeden tahliye edildi. İnsansız hava araçları ile izlenebilen bölgede otoyol çatlaklarının arasından çıkan lavlar, ormanların içinden akıyor. Patlamanın etkisiyle lavların yaklaşık 46 metre yüksekliğe kadar çıktığı söyleniyor. Bölgedeki alarm düzeyine en yükseğe çıkartan uzmanlar, turistlere hızla bölgeden ayrılma çağrısında bulundular.

Volkanın yakınında bulunan Puna kentindeki 10 bini aşkın insan, evlerini terk etmek zorunda kaldılar. 9 evin kullanılamaz hale geldiğini tespit eden yetkililer, acil durumun devam ettiğini söylediler. Aynı zamanda bölgede 9 farklı yerde çatlaklar meydana geldi ve lavlar, bu çatlaklardan çıkmaya devam ediyorlar. Peşi sıra deprem yaşanan bölgedeki en şiddetli sarsıntının büyüklüğü 6.9’du ve sarsıntılar hala sürüyor.

Bölge halkı felaketten sonra böyle görüntülerle karşılaştı:

Olaylar sosyal medyaya da yansıdı:

Uzmanlar, bölgedeki hareketliliğin ne zaman sona ereceği hakkında kesin bir açıklamada bulunamıyorlar.