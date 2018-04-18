Almanya merkezli otomobil devi Volkswagen'in, daha fazla elektrikli araç satmak için ABD genelinde şarj istasyonu sayısını artıracağı bildirildi. Şirket söz verdiği şarj altyapısını oluşturmak için milyonlarca dolar para harcayacak.

Elektrikli araçların Elon Musk'ın Tesla'sıyla birlikte iyiden iyiye rüştünü ispatlamasıyla birlikte dev otomobil üreticileri tarafından daha fazla yoğunlaşılan bir saha haline geldi. Bu minvalde çalışmalarını yürüten şirketlerin başında General Motors, Renault ve Volkswagen geliyor. Son gelen bilgilere göre, Almanya merkezli otomobil devi Volkswagen'e bağlı Electrify America'nın 2019 ortalarına kadar 34 eyalette 100'den fazla Walmart mağazasına elektrik araç şarj istasyonu kuracağı bildirildi.

Walmart şarj istasyonları, Haziran 2019'a kadar, ülke genelinde 2000 şarj cihazına ev sahipliği yapacak yaklaşık 500 şarj istasyonu projesinin bir parçası olarak görülüyor. Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Electrify America'nın CEO'su Mark McNabb, "Walmart, Electrify America'nın, zamanına değer veren elektrikli araç sahiplerine şarj hizmeti verebilmesi için mükemmel bir ortaktır" ifadelerini kullandı.

Bununla birlikte Porsche'un Kuzey Amerika CEO'su Klaus Zellmer tarafından Automotive News'e verilen bir demeçte, şirketin 2019 yılı sonuna kadar ABD genelinde bayilikler vereceğini ve otoyol kenarlarında en az 500 hızlı şarj istasyonu kurulacağını bildirdi. Zellmer, elektrikli araç alan kişilerin 500 kilometre gittikten sonra soracağı "Ben ne yaparım?" sorusuna bir cevapları olması gerektiğini söyledi.

Genel olarak bakıldığında Almanya menşeili otomobil devi, emisyon oranı oldukça düşük olan elektrikli araçları ABD'lilere satmak için milyonlarca dolarlık bir yatırım yapması gerekiyor. Zira bir aracı veya teknoloji ürününü satabilmek için servis ağını ve gerekli altyapı hizmetini sağlayacak merkezleri öncesinde hazır etmek gerekiyor. Bu açıdan bakıldığı zaman önümüzdeki senelerde yollarda olmasını beklediğimiz "milli" otomobilin altyapı çalışmalarının şimdiden başlaması gerektiğini söylemek gerekiyor. Aksi taktirde, üretilen aracın insanlar tarafından satın alma konusunda büyük bir tereddüt yaratacağını söylemek şapkadan tavşan çıkarmak olmaz. Siz ne düşünüyorsunuz? ABD ve Avrupa ve Asya ülkelerinde elektrikli araçların altyapısına yönelik çalışmalar hızlanmışken ülkemiz biraz geride kalmıyor mu?