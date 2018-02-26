Dünya otomotiv sektörünün açık ara lideri konumuna gelen Volkswagen, tüm skandalların ortasında yeni modellerini bir bir görücüye çıkartıyor. Firmanın sevilen maskülen serisine katılan Amarok Canyon’un ülkemizdeki fiyatı açıklandı.

Volkswagen, binek otomobilden spor otomobile, lüks otomobillerden elektrikli araçlara kadar geniş bir yelpazede hizmet veriyor ve her yıl milyonlarca aracı sahipleriyle buluşturuyor. Firmanın en sevilen serilerinden olan arazi tipi kamyonet sınıfı Amarok’lara yeni bir üye katıldı.

Pick-up sınıfının en güçlüsü olmaya aday olan Amarok Canyon, sportif çamurluklar gibi heyecan verici detaylara sahip. Elbette farlarından çamurluklarına kadar her türlü detay, aracın ekstrem ruhunu ön plana çıkartmak için dizayn edilmiş.

3 litrelik hacme sahip, turbo dizel V6 motoru tam 204 beygir güç üretiyor ve 500 Nm tork sağlıyor. Firmanın 4 çeker sistemi olan 4 Motion’u da içeren Amarok Canyon, 8 farklı vites imkanıyla kendi sınıfındaki en kontrol edilebilir araçlardan birisi oluyor. Düşük devirde yakıt tasarrufu sağlayan 8 ileri vitesli bu sistem sayesinde araç, güçlü motoruna ve ağır gövdesine rağmen 100 kilometrede 7.7 litre yakıt harcıyor.

IPUA 2018 etkiliğinde görücüye çıkan Amarok Canyon’un ülkemizdeki fiyatı 174.000 TL olacak. Volkswagen ayrıca, 12 ay boyunca faizsiz kredi imkanıyla aracı satışa sunacak.