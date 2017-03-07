BMW, 4 Serisi Gran Turismo ile zirvede uzun süre yalnız kalabileceğini düşünüyorsa yeni planlar geliştirmek zorunda. Kısa süre içinde piyasaya sürülecek Volkwagen Arteon, gönülleri şimdiden fethetti.

İlk olarak 2016 yılının sonunda kamuoyunun beğenisine sunulan Volkswagen Arteon'un temelleri, 2015 yılında konsept olarak tanıtılan Sport Coupe Concept GTE ile atılmıştı. Detayları Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtılan Volkswagen Arteon, ticari açıdan pek de başarılı olmayan Volkswagen Passat CC'nin (ilerleyen yıllarda sadece VW CC olarak isimlendirilmişti) yerini alıyor.

Volkswagen Arteon, beş kapılı bir Gran Turismo aracı. Ön yüz kesinlikle gelenekçi tasarımlara sahip diğer VW modellerine benzemiyor. VW'nin en şık modeli CC bile standart kalıpların ötesine geçemiyordu.

Arteon, VW Passat gibi MQB platformuna sahip. Yine de Passat'tan daha uzun ve geniş olmayı başarıyor. Sportif tasarımı gereği elbette yere çok daha yakın.

VW Arteon, benzinli ve dizel olmak üzere dört adet motor seçeneği ile birlikte gelecek. Volkswagen Golf'ten 1.5 litrelik TSI Evo ve en hızlı Skoda Superb ve Seat Leon Cupra'dan gelen 276 beygirlik 2.0 litrelik turbo motor bu opsiyonlar arasında. Bu güçlü motorlar, yedi vitesli DSG şanzımanı ve standart 4Motion AWD çekiş desteğiyle daha da güçleniyor.

İç dizayn ise dış görünüşün aksine daha geleneksel. Kokpitte bulunan Aktif Bilgi Ekranı, dijital hız sayaçları ve 9.2 inçlik bilgi-eğlence ekranının benzerleri VW Golf ve VW Passat'ta kullanılmıştı.

Otomobilin diğer bir artı yönü ise aktif güvenlik özellikleri. Yeni nesil VW Acil Yardım Sistemi, sürücünün acil tıbbi durumunu saptayabiliyor. Araç, böyle bir şey saptarsa arabayı yavaşlatıp otonom olarak hareket edebiliyor. Lane Assist ise aynı yolu bir kamyon ile paylaşıyorsanız, tepki veriyor ve sürücüye gereken uyarılarda bulunuyor. Aracın farları GPS ile bağlantılı, böylece yollardaki bozukluklar saptanabiliyor ve Arteon, kendini bu şartlara adapte ediyor.

Volkswagen Artean, Haziran ayında başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerinde piyasaya sürülecek. En büyük rakibi beklenildiği üzere BMW 4 Serisi Gran Turismo olacak. BMW, artık zirvede yalnız değil.