Otomotiv dünyasının en sevimli aracı olan “WosWos” ya da “kaplumbağa” lakaplı Beetle, yeni nesil otomotiv teknolojilerine uyum sağlayarak çevre dostu bir şekilde geliyor.

Arabaları sevin ya da sevmeyin, onu gördüğünüzde aklınıza ya çocukluğunuz gelir ya da gençliğiniz. Dünya çapında milyonları peşinden sürükleyen, Volkswagen’i bugünlerine getiren, hala eski model olup bakımlı bir sürümüne ulaşmanın cepleri yaktığı arabadır Beetle. Nostaljik bir değeri vardır ve sahibiyle duygusal bir bağ kurar.

Son yıllarda Tesla’nın öncülüğünde gelişen elektrikli otomotiv sektörüne, bugüne kadar birçok ana akım üretici de katılacağını açıkladı. Köklü firmaların böylesine kökten bir değişim için yıllara ihtiyacı varken, yapılacak yatırımlar şimdiden dudak uçuklatıyor. Bünyesinde Audi, Porsche, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Seat ve Škoda’yı bulunduran otomotiv devi Volkswagen de bunlardan birisi. Çünkü gelecek çeyrek yüzyıl, elektrikli araç üretemeyen her firmanın ölüm fermanı olacak. Bu yüzden Alman otomotiv devi de bugünlerini borçlu olduğu Beetle modelini yenileyerek işe başlamak istiyor.

VW başkanı Herbert Diess, Autocar dergisine yaptığı açıklamada, şirketinin ciddi bir şekilde elektrikli Beetle modeli geliştirmeyi düşündüğünü söyledi. Ayrıca bu çıkışın beklenenden çok daha yakın tarihlerde gerçekleşeceğini de belirtti. Diğer yandan eski modellerinde motoru arkada, bagajı önde bulunan efsane tasarımı da göreceğimiz kesinleşti.

Beetle’a ek olarak VW, Golf serisi için de elektrikli motorlara geçmeyi hedefliyor. Üstelik serinin spor çizgisi bozulmadan hızlı ve eski günlerini aratmayacak teknolojiler üzerinde çalışılıyor.

Volkswagen için Beetle’ın anlamı başta da belirttiğimiz gibi çok büyük. Ancak firma, elektrikli araçlar sektöründeki rekabet için bu zamana dek adını bile duymadığımız bir seri de çıkartabilir.

Sizce elektrikli Beetle otomobil tutkunlarını tekrar galerilere çeker mi? Tasarımının değişmesi ve modern çizgilerden uzaklaşıp, nostaljik hatlara dönmesi nasıl olur? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bekliyoruz, takipte kalın :)