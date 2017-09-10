Geniş iç mekanı, mutfak, banyo ve tavan arası dinlenme bölümü gibi alanlarıyla Volkswagen'ın California XXL adlı aracı kamp hayatından hoşlananlar için maksimum konfor sağlıyor.

Haziran’da Almanya’nın Düsseldorf şehrinde düzenlenen ‘Karavan Salon’ fuarında Volkswagen, #vanlife (karavanda yaşam) öncülüğü yapmak isteyenler için oldukça yerinde bir seçenek olabilecek bir konsept aracın sunumunu yapmıştı. Sıradan kampçı karavanıyla tam patlamalı VR motorlu araç arasında bir yerde yer alan California XXL, hem yolda hem de arazide seyahat edebilen, oldukça geniş bir ortam ve rahatlık sunan bir araç olarak çıkıyor karşımıza.

California XXL, mevcut California kampçı karavanının daha büyük bir versiyonu aslında. Volkswagen’ın ‘Crafter’ platformu üzerine inşa edilen araç, araç içerisinde daha geniş bir alan sağlamak için oldukça yüksek bir tavana ve genişletilmiş tekerlek açıklığına sahip. Sert araziyle ve kaygan zeminle baş etmek için dört çekerli sistemle donanan araçta aynı zamanda tümseklerin vereceği rahatsızlığı minimuma indirgeyecek hava süspansiyonu ve 175 beygir gücünde bir de dizel motoru bulunuyor.

XXL’in iç bölümünde gece gökyüzünü izlemek için ideal olan geniş bir tavan penceresinin de olduğu klimalı tavan arası uyuma alanı bulunuyor.

Aşağıda bulunan yolcu bölümünde çekip çıkarılarak kullanılabilecek olan çocuk yatağı, ihtiyaç duyulmadığında kolaylıkla katlanarak içeri konulabiliyor. Aracın duvarına entegre olan banyo çekilerek dışarı çıkarılabiliyor ve aynı zamanda ön tarafla arka taraf arasında engel görevi görerek banyo içinin görünmesi engellenmiş oluyor. Banyo açıldığında tam boy bir tuvalet, duş kabini ve bir de lavabo kullanımda oluyor.

Benzer şekilde mutfak alanı da çekip çıkarılabilir iki gözlü ocak, iki buzdolabı ve 30 litre kapasitede bir dondurucu barındırıyor. Aynı zamanda kiler olarak kullanılabilecek kabinler, içeri yerleştirilmiş çöp kutusu ve bir de mıknatıslı baharat rafı da bulunuyor. Tüm bunlara ek olarak dokuz priz ve altı USB girişinin olduğu elektrik sistem, dahili espresso makinei ve bir de kompakt BBQ gril bulunuyor. Katlanabilir masa yemek zamanlarında yemek alanı olarak işlev görürken, 140 litrelik tank da hem içme suyu, hem de yemek pişirme ve duş için kullanılacak su deposu olarak kullanılabiliyor. Aynı zamanda soğuk kış sabahlarında ortamın soğuğunu kırmak için zeminler, gazla ısıtılıyor.

Tüm bunlar yine de yeterli gelmediyse, tüm karavanı tablete kurulan bir uygulama ile çalıştırabileceğinizi de söyleyelim. Böylece iç alan ışıklandırmasını, tavan penceresini kapatma işlemini ve LCD projektörünün de bulunduğu karavanın dahili eğlence sistemini kontrol edebiliyorsunuz.

Fakat maalesef California XXL şu an itibariyle ‘konsept’ araç durumunda. Henüz piyasaya çıkarılmadı. Fakat firmanın geçmişte konsept araçlarını hayata aktarmak gibi bir alışkanlığı var. Umarız bu aracı da yakın bir gelecekte daha somut olarak görme şansımız olur.