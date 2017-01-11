Volkswagen'den 4 Efsanevi Mikrobüs Konsepti!

Volkswagen, 70 yıla yakındır otobüs-minibüs melezi araçları kamuoyu ile paylaşıyor. Alman otomobil devinin birbirinden ilginç projelerini sizin için derledik.

Her ne kadar dünya çapında bir skandalla(Şirket, emisyon değerlerini düşük gösterdiği için milyarlarca dolar cezaya çarptırıldı) anılsa da, Volkswagen, hala dünyanın bir numaralı otomobil üreticisi. Seat, Skoda, Bugatti, Lamborghini, Audi ve Porsche; ya Volkswagen'in himayesinde ya da şirketle koparılmaz bağlarla işbirliği içerisinde.

Volkswagen, 1950'li yıllardan beri ne minibüs, ne otobüs ne de panelvan olarak nitelendirebileceğimiz melez araçlar geliştirdi. Bunlardan bazıları efsaneye dönüşürken, bazıları prototip aşamasında kalarak satışa dahi sunulmadı. Alman şirketin "Mikrobüs" veya nam-ı diğer T2(Type 2) ismiyle anılıp öne çıkan modelleri sizin için derledik:

Volkswagen Microbus Concept

Volkswagen Microbus Concept, 2001 yılında Detroit Otomobil Fuarı'nda tanıtıldı. Çift sürgülü kapıları, gelecekten kopup gelmiş gibi görünen kubik tasarımı, geniş iç hacmi ve 6 silindirli 3.2 litrelik motoru ile öne çıksa da, asla satışa sunulmadı. Ancak Transporter T4'e ilham kaynağı olarak fark yarattı.

Volkswagen Bulli

2011 yılında, Cenevre Otomobil Fuarı'nda meraklı gözler ile buluştu. Yenilikçi kokpiti ve 2001 yılındaki model gibi kübik tasarımıyla öne çıkan model; 114 beygirlik bir elektrikli motor ünitesine sahipti. Benzinli ve dizel seçeneklerle donatılmasına rağmen, piyasaya sürülmedi. Ne de olsa fazla arada kalmış bir modeldi.

Volkswagen BUDD-E Concept

CES 2016'da tanıtıldı. Şanssız öncülerinin aksine, 2020 yılında seri üretime geçecek. 101 KwH'lik bataryası sayesinde, tek şarjla 370 kilometrelik menzile sahip olacak. Kıvrımlı 12.3 inç dokunmatik eğlence-bilgi ekranı ile donatılacak ve ileri teknoloji sensörleri sayesinde vücut dili saptamaları gerçekleştirebilecek. Kısacası gözlerinizin çok kırpılmasından uykulu olduğunuzu anlayıp, aracı kenara çekmenizi önerebilecek bir mimariye sahip.

The Original

İsmi halihazırda çok şey ifade ediyor. 1950 ile 1976 yılları arasında üretildi ve çarpıcı satış rakamlarına ulaşarak, "Efsanelik" mertebesine erişti. İnanması güç ama satışı, pek çok Latin Amerika ülkesinde 2013'e kadar devam etti.