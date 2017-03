Volkswagen'den Bi' Acayip Otonom Konsept Araba!

Volkswagen, gel deyince gelen, git deyince giden, sürücünün sadece yolcu konumunda olduğu bir konsept araba tanıttı: Sedric.

Volkswagen, Cenevre'de düzenlenen fuarda kendi konsept otonom arabasını gösterdi. İsmi Sedric olan bu arabanın direksiyonu yok. Gaz veya fren pedalı da yok. 4 koltuklu olan bu minik araba 5. seviye otomatik sürüş özelliklerine sahip. Bu da demek oluyor ki bu araç tamamen otonom, hiçbir insan müdahalesi gerektirmiyor.

Sürücülerin yapması gereken tek şey bir düğmeye basmak. Bu düğmeyle Sedric'i çağırabiliyorlar. Aracın içine girdikten sonra ses tanıma özelliği sayesinde nereye gitmek istediğiniz algılanıyor. Aracın içindeki camlar da OLED ekranlar. Bu ekranlarda ister arkaplan görselleri kullanılabilir, istenirse de film izlenebilir.

Volkswagen, bu aracın amacını işe götür getir yapmak, çocukları okuldan almak ve siz uygun değilken alışverişi yapmak olarak tanımlıyor. Çoğu otomobil üreticisi gibi Volkswagen de araba sahibi olmanın artık genel bir problem olduğunu göz önünde bulundurmuyor. İnsanlar Sedric içerisinde yalnız olabilecekleri gibi başka bir şehirde olduklarında kendilerini aldırabilecekler. Yani arabanız ayağınıza gelecek ama kendi arabanız. Volkswagen'in bu konuda bir araç paylaşım servisi bulunmuyor.

Ancak Volkswagen direkt olarak söylemese de klasik sahiplik anlayışını değiştirmek istiyor. İnsanların tek ve toplu bir ödeme yapmaları yerine daha çok talep etme ve paylaşma üzerine kurulu bir sistem kurmayı planlıyor. Bu ne zaman hayata geçer bilinmez fakat, insanların araçlara değil de hizmetlere para ödemesi hayatı daha da kolaylaştıracaktır.

Volkswagen, Sedric isimli bu konsept arabasını şirketin konseptlerinin "babası" olarak tanımlıyor. Bu babanın çocuklarını ve torunlarını beklememizi söyleyen Alman firması, bu sebeple aracın detaylarını paylaşmaktan kaçınıyor. Çünkü şu noktada her an her şey değişebilir.