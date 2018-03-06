Volkswagen'den Pedalsız, Direksiyonsuz Otonom Araç!

Volkswagen, pedalsız, direksiyonsuz aracının render görüntülerini yayınladı. Tam otonom olacak 'I.D Vizzion 'adlı otomobili almak için ise yaklaşık 12 yıl beklemeniz gerekecek.

Araç üreticileri Cenevre Otomobil Fuarı'nda yeni modellerini görücüye çıkarırken, konsept modelleri de duyurmaktan geri kalmıyor. Volkswagen, 5. seviye otonom, yani tamamen kendi kendine gidebilen, 'I.D. Vizzion' adlı konsept aracını tanıttı. 2020 yılında I.D. serisi elektrikli araç serisini satışa çıkarmayı planlayan Volkswagen, serinin ilk konsept aracını fuarda sergiledi.

111 kWh'lik lityum iyon batarya ve iki motora sahip olan araç, 302 beygir güce sahip. Tek şarjla 664 kilometrelik yol gidebilecek olan I.D. Vizzion, kendi kendine giden araçlarda en üst seviye olan 5. seviye otonom seviyesinde. Bu, aracın hiçbir insan müdahalesi olmadan kullanılabildiği anlamına geliyor. Herhangi bir gösterge paneli, pedal veya direksiyona sahip olmayan araç, henüz konsept seviyesinde olduğu için bu söylenenler kulağa ütopik geliyor. Ancak önümüzdeki birkaç yıl içerisinde buna yakın araçlar görmemiz kuvvetle muhtemel.

Yaptığı basın açıklamasında Volkswagen, I.D Vizzion gibi bir araç için 2030 yılını hedef gösterdi. Yani bu bahsettiğimiz seviyede otonom araç almak istiyorsanız, biraz daha beklemeniz gerekecek. Volkswagen'in 2020 yılından itibaren satışa sunacağı diğer I.D. modelleri, elektrikli ve yarı otonom olacak gibi görünüyor.

Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizce otonom araçlar ne zaman hayatımıza girecek? Volkswagen'in konsept aracı I.D Vizzion'ı nasıl buldunuz?