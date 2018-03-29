Volkswagen'den Rüya Gibi Pickup Konsepti: Atlas Tanoak

Volkswagen, New York Otomobil Fuarı'nda, 'muhteşem' tasarıma sahip konsept Atlas Tanoak pickup modelini tanıttı. Yeni pickup Atlas tabanlı tasarıma sahip ve markanın önceki modellerinden bildiğimiz MQB platformuna dayanıyor.

Adını ABD'nin Pasifik Kıyısı'nda bulunan bir ağaç türünden alan Atlas Tanoak, Atlas modeline kıyasla daha genişletilmiş bir dingil açıklığına sahip bulunuyor. 8 ileri otomatik şanzımanı ile birlikte 276 beygir gücündeki V6 motora sahip olan Atlas Tanoak, şık tasarımıyla dikkat çekiyor. Kasa bölümü de çok hacimli olmayacak şekilde eşya taşımak isteyenler için oldukça geniş bir kapasiteye sahip görünüyor. Bu bölme bir ATV ve dağ bisikleti taşımak için oldukça ideal bir büyüklükte bulunuyor.

VW Atlas Tanoak, logosunun etrafında bulunan LED aydınlatmalarla hem gece hem de alaca karanlıkta aracın cazibesini bir kat daha artırıyor. Bunun yanı sıra arka aydınlatmaları da kırmızı bir led çerçeve halinde tasarlayan Volkswagen, aracını 20 inç büyüklüğündeki jant tasarımıyla süslüyor. Araç arazi kullanımı için Atlas modeline göre daha ince düşünülmüş detaylarla geliyor.

Araç halihazırda bir konsept tasarım olarak karşımıza çıkıyor. Başka bir deyişle Volkswagen, aracı showroomlarına taşımayı hedeflemiyor. Ancak, şirketin böyle bir aracı New York Otomobil Fuarı'nda göstermesi hem segment piyasası hem de VW sevenler açısından büyük bir merakın oluşmasını sağlıyor. Bununla birlikte şirket istediği geri bildirimleri alırsa bu harika tasarımlı pickupı piyasaya sürmek için fikrini değiştirebilir.