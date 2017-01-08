Volkswagen, Dijital Kokpit İçin Nvidia İle Çalışacak!

Volkswagen Grubu'nun Dijital Teknolojiler Yöneticisi Johann Jungwirth, CES 2017'de en iyi yapay zeka tabanlı kokpit kullanıcı deneyimini geliştirmek için başlatılan işbirliğini açıkladı

Johann Jungwirth, NVIDIA firmasını Kaliforniya Silikon Vadisi'ndeki Volkswagen Group Future Center için stratejik ortak olarak seçtiklerini açıkladı. Aynı gün grup markalarından Audi Markası da NVIDIA ile gelecek teknolojilerini barındıran otonom bir konsept otomobil için işbirliği yaptığını duyurdu. NVIDIA, 12 markası bulunan Volkswagen Grubu'nun kilit stratejik ortağı olarak hizmet ediyor. Johann Jungwirth: "Volkswagen DRIVE AI otomobil bilgisayarı platformu, NVIDIA Driveworks yazılımı ve NVIDIA DGX-1 AI süper bilgisayar gibi NVIDIA teknolojilerini entegre derek yapay zeka tabanlı bir kokpit geliştiriyor ve dünyanın en iyi dijital kullanıcı deneyimini sunacak" dedi.

Volkswagen, Kaliforniya Belmont'daki Volkswagen Group Future Center'da NVIDIA ile yakın işbirliği içinde bu yeni sürüş deneyimini geliştiriyor ve önümüzdeki yıllarda bu yapay zekalı kokpit sistemini piyasaya sürecek. AI-Cockpit, kullanımı basitleştirecek, etkileşimi artıracak ve kendi kendine öğrenme yeteneğine sahip olacak, dolayısıyla zaman içinde sormadan kullanıcının isteklerini öngörebilecek.

Jungwirth, yeni teknolojiyle ilgili açıklamasında ayrıca "Volkswagen, 2025 yılına kadar sürdürülebilir ulaşımın önde gelen sağlayıcısı olma hedefine doğru ilerliyor. Yapay zeka, şirketin sayısallaştırma ve bağlantı çözümleri hızla büyüdükçe hayati bir rol oynayacak" dedi.

Volkswagen Gelecek Merkezi'nin misyonu, müşteri deneyimi, arayüz tasarımı, işletim mantığı, yeni iç kabin konseptleri, multimedya ve eğlence açısından Volkswagen Grubu araçlarını sınıfında en iyi hale getirmek. Kaliforniya'daki Silikon Vadisi'nde bulunan tesis, Volkswagen Grubu'nun ileri seviye tasarım, ileri düzey kullanıcı deneyimi ve mühendislik merkezi olacak. Grubun Almanya Potsdam ve Çin'in başkenti Pekin'de de iki Future Center tesisi var.