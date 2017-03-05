Volkswagen, emisyon skandalının bedelini ödemeye hala devam ediyor. Ve gidişat böyle olursa Alman otomotiv devini zor günler beklemekte.

Araçlarında, emisyon değerlerine yönelik oynamalar yaparak sahte emisyon değerlerinin ve buna bağlı, gerçekleştirilen testlerde sahte sonuçların çıkmasına neden olan Volkswagen, bu skandalın ortaya çıkmasının ardından suçlamaları kabul etmiş ve otomotiv sektörünün tarihinde gördüğü en büyük vakalardan biri böylece resmi olarak gün yüzüne çıkmıştı.

Suçunu kabul etmesinin ardından araçlarını geri çağıran, belli miktarda tazminatları ödemeyi kabul eden Volkswagen, aradan geçen sürenin ardından henüz bu skandaldan kurtulmuş değil.

Braunschweig Eyalet Mahkemesi tarafından yapılan açıklmaya göre, çoğunluğu bireysel yatırımcılar tarafından açılmış 1400 dava ile uğraşan Volkswagen, bu davalar sonucunda da 8.2 milyar euro gibi ciddi bir rakamı ödemek zorunda kalabilir.

Alman otomotiv devinde, emisyon skandalının ortaya çıkmasının ardından 10 üst düzey yöneticinin işine son verilmiş, ayrıca bu olay nedeni ile oluşabilecek zararlar ve tazminatlar için 6,5 milyar euroluk bütçe ayırıldığı açıklanmıştı.

Geçtiğimiz sene Volkswagen, Amerika'daki emisyon skandalına karışmış araçlarının tamir masrafları ve araç sahiplerine verilecek tazminatlar için 15 milyar dolar, çevre iyileştirmeleri için 2,7 milyar dolar ve "sıfır emisyon teknolojisi" için de 2 milyar dolar finansman ücretlerini ödemeyi kabul etmişti.

Fakat bu 1400 davanın sonuçları Volkswagen lehine olmaz ve davalardan emsal alarak Alman şirketine karşı yeni davalar açanların sayısı artarsa, Volkswagen'i tarihinin en zor günleri bekleyebilir.