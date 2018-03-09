Volkswagen, Efsanevi Modeli Beetle'ı Bir Daha Üretmeyecek!

1934 yılında Hitler'in emriyle "Halkın Otomobili" olarak ortaya çıkan Volkswagen'in ilk otomobillerinden biri olma özelliğini taşıyan Beetle modeli, bir daha üretilmeyecek.

İronik bir şekilde 68 kuşağının ya da başka bir deyişle hippilerin en çok kullandığı arabalardan olan, bugün bile belirli bir hayran kitlesi bulunan VW Beetle'ın artık üretilmeyeceği açıklandı. Nazi Almanya'sında Almanların kullanması için üretilen ancak üretim safhasında 15.000 binden fazla kölenin çalıştığı Beetle şüphesiz otomobil tarihinde çok önemli bir yer tuttu.

Halihazırda devam eden Cenevre Otomobil Fuarı'nda açıklamalar yapan VW'nin Ar-Ge direktörü Frank Welsch artık yeni bir Beetle'ın üretilmeyeceğini duyurdu. Efsanevi otomobil 1997 yılında New Beetle olarak tekrardan otomobil piyasasına girmiş 2011 yılında da ön ekinden kurtularak tekrardan Beetle olarak anılan araç tarihsel başarısını yakalamakta zorluk çekmişti.

Öte yandan şirketin elektrikten güç alan bir yeni Beetle üzerinde çalıştığı söylentileri de böylelikle son bulmuş oldu. Öte yandan dev Alman şirketi nostaljik araçlarından vazgeçmiş değil. Yine tarihsel olarak çok kullanılan bir model olarak öne çıkan Microbus'ün yeni modeli elektrikli bir motorla yakın gelecekte (2021) karşımızda olacak.