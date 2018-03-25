Volkswagen, Elektrikli Aracıyla Pikes Peak'te Yarışacak

Volkswagen, çıkaracağı elektrikli araçlarıyla boy göstermeye hazırlanıyor. Alman üretici, ABD'de düzenlenecek olan Pikes Peak yarışlarına prototip bir elektrikli araçla katılmayı planlıyor.

Geçtiğimiz yıl, 'Pikes Peak International Hill Climb' yarışına 31 yıl sonra ilk defa dahil olacağını duyuran Volkswagen, bu yarışa elektrikli bir araçla katılacak. Alman üretici, fütüristik tasarıma sahip tamamen elektrikli 'ID R Pikes Peak' adlı araçla yarışa katılacak. Pikes Peak International Hill Climb (PPIHC), dünyanın en saygın motorlu araç yarışlarından biri.

Deniz seviyesinden 14.000 feet yükseklikte, yaklaşık 20 kilometrelik bir parkurda yapılan bu yarış için elektrikli araçlar yeni bir şey değil. Birkaç yıldır elektrikli araçların da boy gösterdiği yarışta, geçtiğimiz yıl Faraday Future adlı üreticinin FF91 adlı prototipini görmüştük. Volkswagen, ID R Pikes Peak hakkında herhangi bir detay paylaşmadı. Araç hakkında bilinen bir şey var: 'MEB' adı verilen bir güç aktarma sistemine sahip olacağı. Volkswagen'in gelecekteki ID modelleri de aynı teknolojiye sahip olacak.

Elektrikli araç konusunda geç de olsa ciddi çalışmalara başlamış olan Volkswagen'in bu hareketini olumlu bulduk. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Volkswagen'in elektrikli araçlar konusundaki planlarını doğru buluyor musunuz?