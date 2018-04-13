Volkswagen, Pil Değiştirme'nin Hayal Olduğunu Düşünüyor

Elektrikli araçların gün geçtikçe yaygınlaşmaya başlamasıyla birlikte birçok kişi bu araçların pillerinin anında değiştirilebileceği istasyonların olduğu bir dünya hayal etti. Volkswagen'in elektrikli araçlar uzmanı bu hayalin yakın zamanda gerçekleşebileceğini düşünmüyor.

Elektrikli araçların gelişimi Tesla'nın medyatikliğiyle birlikte kamuoyu tarafından daha gözle görülür bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. Birçok kişi bu gelişimin yakın zamanda, araçların pillerini hızlı bir şekilde değiştirebilen robotların olduğu istasyonlarla tamamlanacağını düşünüyor. Ancak henüz daha emekleme aşamasına bile gelmemiş olan elektrikli araç yaygınlığı bu hizmetin faaliyete geçmesini pek mümkün kılmıyor.

Volkswagen'in elektrikli araçlarda uzman olan ismi Christian Senger, yakın zamanda ABD yollarında böyle bir teknolojinin olacağını düşünmediğini söyledi. Senger'in açıklamasını tüm dünya yolları olarak düşünmek gayet doğru olacaktır.

Christian Senger yaptığı açıklamalarda pilin çıkarılabilir halde olmasının oldukça uzun bir sorun listesi oluşturabileceğini belirtti. Zira uzun menzile sahip bir arabada genellikle yolcu bölmesinin altında olan pil, yaklaşık olarak 450 kilogramlık bir ağırlığa sahip bulunuyor. Bununla birlikte aracın sadece bir arada tutulması ya da başka bir deyişle vidalarla birbirine entegre edilmesi iyi bir iş çıkarıldığı anlamına gelmiyor. Aynı zamanda yeterli düzeyde güvenlikli şekilde platforma yerleştirilmesi gerekiyor.

Pil paketinin aynen ön cam gibi olduğunu yani tüm yapıyı destekleyen bir araç olduğunu söyleyen Senger, pil takımlarının genellikle sulu soğutma kullandığını bunu çıkarıp takmanın da düşünüldüğü kadar kolay olmadığını bildirdi. Senger, belirttiği ve daha birçok problemin daha fazla menzil sağlamak için pil teknolojisini geliştirmekten daha az mantıklı olduğunu da ekliyor. Siz ne düşünüyorsunuz, sizce elektrikli araç teknolojisi nerelere gidecek?