Volkswagen, Geleceğin Sürücüsüz Araç Konseptini Tanıttı!

Volkswagen, sürücüsüz otomobile olan yatırımlarını hızlandırdı.

Sürücüsüz araç teknolojisi konusunda önemli yatırımlar yapan otomotiv devlerinden biri olan Volkswagen, geleceğin ulaşım aracı olarak değerlendirdiği Sedric isimli aracı tanıttı.

Mart ayında Volkswagen Group, geleceğin araç konsepti Sedric'in render görsellerini paylaşmıştı. Aracı diğer sürücüsüz otomobillerden farklı kılan en önemli şey ise ulaşacağı yere sadece tek bir butona basarak gidecek olmanız. Sürücüsüz olan Sedric'e ulaşım yerinizi tanıttıktan sonra (muhtemelen navigasyon üzerinden), tek yapmanız gereken şey düğmesine basıp arkanıza yaslanmak.

Şimdi ise Şangay'da düzenlenen Auto Shanghai 2017'ye katılan Volkswagen, Sedric'i bu kez kanlı canlı tanıttı.

Kısa bir süre önce akıllı otomobil üreticisi Mobvoi ile ortaklığını duyuran Volkswagen, Sedric'i planlamalarında ve konsept çalışmalarında olduğu gibi tek bir düğmeye basarak ulaşım yerine gitmesini gerçekleştirerek üretime sokma amacında. Tabii günümüz trafik şartlarında henüz böyle bir araca hazır olup olmadığı biraz tartışma konusu. Fakat otomotiv devleri şimdiden geleceğe yönelik çalışmalarına hız vermiş durumda.