Yeni VW Golf, Bu Sefer GTI TCR İle Piste İniyor!

Türkiye’de 18 Mart’ta satışa çıkacak yeni Golf modellerinden geliştirilerek hazırlanan Golf GTI TCR, pistlere inmeye hazır!

Her popüler otomobil üreticisinin en güvendikleri spor modellerinin pist ve yarış versiyonlarını da görmeye başladık. Şimdiye kadar birçok marka yeni nesil yarışçılarını sunarken bu sefer de sıra Volkswagen’e geldi.

Yukarıdaki haberimizde görebileceğiniz gibi yeni Golf serisini de Türkiye’ye getiren VW, en güçlü Golf’ünü ise pistlere sürüyor. Volkswagen Golf GTI TCR olarak geçen otomobil, 2.0lt motor kullanılırken 350 beygir de güç üretebilme kabiliyetine sahip olmasıyla göz dolduruyor.

Sadece sipariş üzerine ve toplamda 30 adet üretilecek olan otomobil dış tasarım olarak tam bir pist canavarı olarak görülürken, tahminlere göre 100.000 Euro gibi bir fiyatlandırma ile satışa çıkacak.

Yarış pistlerinde bolca görmeyi umduğumuz VW Golf GTI TCR’a bakalım rakip başka hangi modeller gelecek.