Volkswagen'in Akıllı Otomobilleri, Robotlarla Şarj Edilecek!

Volkswagen ve Kuka'nın işbirliğinde geliştirilecek olan robotlar, Volkswagen akıllı otomobillerini, sürücü aracından bile inmeden şarj etmeye yarayacak.

Diğer birçok otomobil şirketi gibi, Volkswagen de NVIDIA ve Mobvoi gibi şirketlerle ortaklık kurarak akıllı otomobiller üzerinde çalışıyor. Bugün şirket, Almanya merkezli endüstriyel robot üreticisi olan Kuka ile yeni bir uzun süreli ortaklık içine girdiğini açıkladı. Şirketler yaptıkları açıklamalarda, insan ve robot arasında işbirliğine dayanan ortak bir proje için anlaştıklarını dile getirdiler.

İki şirketin birlikte çalışacağı proje, elektrikli bir aracı şarj istasyonuna bağlayabilen bir robotun geliştirilmesini içeriyor. Bu sayede de sürücü, arabadan çıkmak zorunda kalmıyor, her şeyi robot hallediyor. Kuka CEO'su Till Reuter, "Gelecekte, robotlar birçok rutin işle insanları destekleyecek ve gelecekteki günlük yaşam otonom sürüş olmadan düşünülmeyecek. Ayrıca bu geleceği şekillendirmek için yenilikçi konseptler üzerinde birlikte çalışacağız" dedi.

Epey ilginç ve kullanışlı bir konsepte sahip olsa da, bu proje ilk kez düşünülmüyor. Tesla, 2015 yılında, bir nevi yeni bir robotun, otomobilin şarj portunu bulup takabildiğini gösteren bir video yayınlamıştı. Diğer şirketler ise kablosuz şarjlar üzerinde çalışıyorlar, hatta sürüş halinde şarj üzerinde çalışanlar bile mevcut.

Volkswagen ve Kuka, başka yenilikçi teknolojileri de geliştirmeye çalışıyorlar, ancak bunların ne olduğunu belirtmiyorlar. Volkswagen'in Ar-Ge başkanı Ulrich Eichhorn, "Proje, özerk araçların, hareket kabiliyetini daha güvenli, daha basit ve daha kullanışlı hale getirme konusunda katkıda bulunacak." dedi. "Amacımız yeni stratejik ortaklığı kullanarak bu alanda başka fırsatlar da yaratmak."