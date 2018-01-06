Volkswagen'in Minibüsü Elektrikli Modeliyle Geri Dönüyor!

Daha önce yaptığı duyuru ile Beetle (VosVos) modelini elektrikli olarak geri getireceğini açıklayan Volkswagen, bir efsanesini daha diriltmeye hazırlanıyor.

1960'lı ve 70'li yıllarda ülkemizde 'hippi minibüsü' olarak adlandırılan ve Amerikan alt kültürünün ciddi bir sembolü haline gelmiş olan minibüsünü 2022 yılında hayata döndürüyor. Neredeyse 60 yıl boyunca aralıksız olarak üretilen ve gördüğü rağbetten hiçbir şey kaybetmeyen bu model, 2013 yılında güvenlik sorunları nedeniyle üretimden kaldırılmıştı.

Araçta hava yastıkları ve ABS bulunmadığından, araçla ilgili daha fazla risk almak istemeyen Volkswagen, aracını hem tasarımsal hem de teknolojik olarak inanılmaz bir seviyeye getirmeye hazırlanıyor. Klasik görünüşünü, yeni nesil bir dokunuşla taçlandıracak olan bu model tamamı ile doğa dostu ve elektrikli olarak tasarlanacak. 2017'nin başlarında konsept tasarımları paylaşılan yeni minibüsün adı ise I.D. Buzz olacak.

Wolkswagen'in yeni minibüsü, yeni nesil araçlarda yavaş yavaş standart olmaya başlayan dokunmatik ekranlarla kaplı olacak ve hiçbir tuş veya düğme barındırmayacak. Araçta, arttırılmış gerçeklik içeren görsel paneller ve sürüşü kolaylaştırması için çatısına yerleştirilmiş lazer tarayıcılar da bulunacak. 369 beygir gücündeki yeni Wolkswagen, 40 dakikaya yakın bir sürede şarj olabilecek ve tam şarjla 482 kilometre kadar yol gidebilecek.

Maksimum 160 kilometre hız yapabilecek olan cihaz, 0-100 Km'ye ise sadece 5 saniye içerisinde çıkabiliyor. Cep telefonununuzla kapısını kilitleyip açabilmeniz gibi hoş özellikler de barındıran bu muhteşem aracın fiyatı henüz belirlenmedi. CES 2018 kapsamında, hakkında bir iki bilgi daha edinmeyi beklediğimiz model, 2022 yılında ön siparişe açılacak ve 2023'te satışa sunulacak. Siz ne düşünüyorsunuz, yeni Wolkswagen'in tasarımını beğendiniz mi?