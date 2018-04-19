Volkswagen’in Logosu 6 Yıl Sonra Değişiyor!

Otomotiv sektörünün lokomotif firmalarından Volkswagen, en son 2012 yılında değiştirdiği logosunu tekrar değiştirecek. Bu kez hedefte elektrikli arabalara özel olacak yeni tasarım trendlerini uygulamak var.

Volkswagen, ana şirketinin bünyesinde Audi, Skoda, Seat, Lamborghini, Porsche, Bugatti ve Bentley gibi fimalara sahip dünyanın en büyük otomobil şirketi konumunda. Elbette bu grubun içerisinde en çok otomobil satılan firma gene Volkswagen’in logosunu taşıyanlar.

Geçtiğimiz haftalarda CEO değişimine giden dev şirketin yeni dönem stratejileri de netleşmeye başladı. Son yıllarda yaşanan Dizel Gate skandalları ve karbon emisyon testlerinde şempanzelerin kullanıldığına yönelik krizlerle firma büyük yaralar aldı. Nitekim üretim hattı çok geniş ve milyonlarca sürücüsü olduğu için yeni bir imaj çalışması gerekiyor.

Volkswagen’in 1939 yılından beri kullandığı logolar şu şekildeydi:

Görüldüğü üzere günümüzde üretilen araçların logoları, 2012’de belirlenen yeni tasarımla birlikte geliyor. Fakat yaşanacak yeni logo değişimi bugüne kadar olan değişimlerden çok farklı bir amaç içeriyor.

Tesla gibi sadece elektrikli araçlara yoğunlaşan firmaların sayısı artıyor. Bu da geleneksel otomobil üreticilerini zorlayan bir etmen. Eğer yeterli önlem alınmazsa Tesla gibi firmalar, Volkswagen gibi devlerin yerini oldukça hızlı alacaklar. Diğer taraftan Volkswagen gibi firmaların değişim yapması da oldukça zor. Bir anda bütün fosil yakıtlı motor ve araç üretim tesislerini elektrikli araç tesislerine dönüştürmek güç. Bu nedenle Volkswagen, dönüşüm için uzun vadeli bir plan hazırladı.

Yapılan planlardan ilki, markanın yeni bir kimliğe kavuşmasını sağlamak. Yeni bir kimlik için de her zaman en etkili yol logo değişiminden başlamaktır. Volkswagen, elektrikli araçlarla ilgili planını, yeni kimlik çalışmalarıyla birleştiriyor ve yeni elektrikli araçları için logosunu değiştiriyor. Volkswagen Pazarlama Direktörü Jochen Sengpiehl'e göre gelecek yıldan itibaren elektrikli otomobillerde yeni Volkswagen logosu bulunacak. Logonun tasarım süreci devam ediyor.