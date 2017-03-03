Bilim insanlarının yaptığı araştırmaya göre, 2008 ve 2015 yılları arasında satılmış ama emisyon değerleri "bir cihazla" düşük gösterilmiş otomobiller, sadece Avrupa'da 1200 kişinin erken ölümüne sebebiyet verebilir.

Dünyanın en büyük otomobil üreticisi Volkswagen Grubu, 2015 yılında şok edici bir itirafta bulundu. 2008 ve 2015 yılları arasında dünya çapında satılan 11 milyon dizel otomobilin emisyon oranlarını düşük göstermek için bir tür cihaz kullandıklarını kabul etti. Aslında söz konusu otomobiller, nitrik oksitler veya NOx gibi zararlı maddeleri Avrupa standartlarının dört katı fazla salgılıyordu.

Volkswagen, hem Amerika Birleşik Devletleri'nde hem de Avrupa'da etkilenen araçlarını geri çağırdı. MIT'teki bilim insanları ise söz konusu aşırı karbondioksit emisyonunun halk sağlığına çoktan zarar verdiğini açıklamıştı. Bilim insanları daha önce ABD'de satılan 482.000 aracın aşırı emisyon değerlerinin, ABD genelinde yaklaşık 60 erken ölüme neden olacağını tahmin etmişti.

Şimdi araştırmacılar yeni bir değerlendirmeye imza attı. VW, Audi, Skoda ve Seat markalarıyla Almanya'da satılan 2,6 milyon otomobilin sağlık üzerindeki etkisi incelendi. Uzmanlardan oluşan ekip, Environmental Research Letters'da yayınlanan bir makalede, “aşırı emisyonlarının sadece Almanya'da değil Avrupa'da kamu sağlığı üzerinde önemli bir etkisi olduğunu” duyurdu.

Araştırmacılar, 2008 ile 2015 yılları arasında satılmış otomobillerin, Avrupa'daki 1.200 kişinin erken ölümüne neden olabileceğini açıkladı. Bu erken ölümlerin 500'ü muhtemelen Almanya'da gerçekleşecek. Almanya'nın komşuları Polonya, Fransa ve Çek Cumhuriyeti de bu durumdan nasibini alacak. Yani erken ölümlerin yüzde 60'a yakın bölümü Almanya ve çevre ülkelerde gerçekleşecek.

MIT Havacılık ve Uzay Bilimleri Doçenti Steven Barrett "Hava kirliliği olması gereken sınırın çok ötesinde. Birkaç yüz bin araç bile komşu ülkelerde, özellikle de Avrupa kıtası gibi yoğun nüfuslu bölgelerde ciddi etkilere neden olabilir." ifadelerini kullandı.

Volkswagen, 2017 yılının sonuna kadar etkilenen araçların Avrupa standartlarını karşılamayı başaramazsa, 2600 ek ölüm daha gerçekleşebilir.