Volkswagen’in Yeni Elektrikli Arabası F1’den Hızlı Olacak

Volkswagen ID R Pikes Peak isimli elektrikli aracını gerçekleştirdiği basın açıklamasıyla tanıttı.

Volkswagen, Pikes Peak International Hill Climb (Uluslar Arası Dağ Tırmanışı) esnasında yaptığı açıklamada bir sonraki hedeflerinin dünyanın en hızlı elektrikli arabasını üretmek olduğunu söylemişti. Amaçları doğrultusunda çalışmaya başlayan Alman otomobil üreticisi, Formula 1 araçlarından daha hızlı bir elektrikli araba prototipi üretti.

Volkswagen yeni otomobilinin en azından 1 turda F1 otomobillerinden daha hızlı olduğunu iddia ediyor. Basın bülteninde yapılan açıklamalara göre, araç 2.25 saniyede 0’dan 100 km/saat hıza çıkacak. ID R Pikes Peak diye seslendirilen otomobil, fotoğraflarına bakıldığında da Formula 1 araçlarına oldukça benziyor.

ID R Pikes Peak, 600 HP Aston Martin DB11'den yaklaşık 600 kilogram daha hafif ve 1600 HP motor gücüne sahip. Yalnızca bu rakamlar bile aracın hızını anlatmak için yeterli. Ancak böyle bir aracı yolda tutmak için yapılacak mühendislik düzenlemeleri ise merak konusu. Aracın prototipi tanıtılmış olsa da, mühendislik ayrıntıları kamuoyuyla paylaşılmadı.

Ayrıca yeni araç 1987 yılından beri şirketin ilk Pikes Peak girişimi olduğundan Volkswagen için farklı bir anlam taşıyor. Kağıt üzerinde gösterilen motor gücü, ağırlık ve hız dışında başka bir bilgi paylaşılmadı. Ancak Formula 1 otomobillerinden %50 daha fazla ağırlığa sahip olan bir aracın fizik yasalarını göz ardı ederek onları nasıl geçeceğini görmek isterim.