Volkswagen'in Yeni Prensi Touareg Tanıtıldı!

Volkswagen, teknolojisi, konforu ve tasarımı ile rakiplerini bertaraf edecek yeni Touareg'i tanıttı. Çok daha keskin bir tasarıma sahip olan araç, Volkswagen'in şu ana kadar ürettiği en teknolojik otomobili.

Volkswagen’in uzun süredir merakla beklenen yeni SUV aracı Touareg, Çin’de düzenlenen etkinlik ile bugün tanıtıldı. Alman otomotiv devinin açıklamalarına göre mühendisler Touareg’i tasarlarken daha fazla teknoloji, daha fazla konfor ve daha fazla eğlence sunmayı hedeflemişler.

Aracın içine bir göz attığınızda mühendislerin hedeflerine ulaştıklarını ilk bakışta anlıyorsunuz. Ülkemizde satışta olan mevcut Tiguan, Golf ve Passat modellerinden çok daha ileri teknoloji bulunan araçta tamamen dijital bir gösterge paneli bulunuyor. Üstelik 12 inçlik LES gösterge paneline bir de 15 inçlik konsol ekranı ekleniyor.

Yeni Touareg’in sürüş asistanına ek olarak bulunan kontrol ve konfor öğeleri, aracı dilediğiniz gibi düzenlemenize ve kişiselleştirmenize olanak sağlıyor. Araçtaki yarı otonom şerit takip sistemi, kontrolü kaybedip şeritten çıktığınızda direksiyona müdahale ederken, gece sürüş asistanı da karanlıkta göremediğiniz nesneler konusunda sizi uyarıyor.

Elbette ki böylesine lüks bir aracın motoru da son derece güçlü oluyor. Giriş seviyesinde 286 beygirlik bir V6 dizel motor yer alan yeni Touareg, V6 benzinli motoruyla da 340 beygirlik güç sunuyor. Aracın en üst seviye motoru ise 421 beygirlik bir V8 turbo dizel motor. Ayrıca aracın bir de 367 beygirlik hibrit motor seçeneği bulunacak.