Eski mühendis James Liang, Volkswagen'in emisyon skandalından dolayı 40 ay hapis ve 200 bin dolar para cezasına çarptırıldı.

Eski Volkswagen mühendisi James Liang, şirketin günahlarının bedelini ödüyor. Liang, Alman otomobil üreticisinin dizel emisyonlarına ilişkin aldatmacasından dolayı 200 bin dolar para cezası ve federal cezaevinde 40 ay hapse mahkum edildi. Her ne kadar itirazlar devam etse de, hapis cezası gerçekleşecek.

Savcılığın fikrine göre böyle bir durum kesinlikle diğer şirketlere ve özellikle de Volkswagen zincirlerine yönelik ders niteliğini taşıyor. Bu hapis cezasının "güçlü bir cayrıdıcılık mesajı" olduğu dile getiriliyor. Bloomberg'in bildirdiğine göre VW, olayların üstünü örtmeye yönelik çok çalıştı ancak başarılı olamadı ve cezalar gelmeye başladı.

Ayrıca yapılan araştırmalarda, bazı VW mühendislerinin düzenleyici emisyon kontrollerini manipüle eden yazılımı yüklemek için Almanya Wolfsburg'daki araştırma tesisini kullandığı ortaya çıktı. Yani her şey kesinlikle James Liang üstüne yüklenemeyecek çünkü ortada çok fazla insan var bunların birçoğunun bu işte parmağı bulunuyor.

Şirketin üst düzey görevlilerinden Oliver Schmidt'in de 6 Aralık'ta Detroit'te cezalandırılması planlanıyor. Zaten artık o da suçlu olduğunu kabul ediyor. Schmidt için istenen hapis cezası 7 yıl. Ayriyeten 400 bin dolarlık bir para cezası istemiyle de yargılanacak.