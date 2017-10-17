Volkswagen Polo’nun 2018 Model Türkiye Fiyatları Belli Oldu!

Volkswagen’in ülkemizde en sevilen modellerinden olan Polo’nun 2018 model versiyonlarının Türkiye fiyatları açıklandı.

Geçtiğimiz haziran ayında tanıtılan Volkswagen Polo’nun 2018 model versiyonu, benzinli ve dizel alternatifleriyle birlikte şirketin Türkiye’deki bayilerinde yerini almak üzere.

Trendline, Comfortline ve Highline olmak üzere 3 farklı donanım seçenekleriyle gelecek olan modellerin fiyatları şöyle:

Benzinli

Trendline donanım: 64.900 TL

Comfortline donanım (manuel şanzıman): 75.900 TL

Comfortline donanım (otomatik şanzıman): 82.800 TL

Highline donanım: 87.900 TL

Dizel

Trendline donanım: 84.900 TL

Comfortline donanım: 91.800 TL

2018 model Polo’lar, gelişmiş dijital sürücü ekran ve 14 farklı renk alternatifiyle gelecekler. Ucuz versiyonlarında bile LED gündüz farlarının bulunuyor olması, son model Polo’yu bekleyenleri eminim ki memnun edecektir.