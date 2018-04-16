2016 Paris otomobil fuarında tanıtılan konsept Volkswagen, üreticilere yalnızca fikir vermesi amacıyla yapılan bir araç değil, geleceğin elektirikli araçlarını bizlere tanıtan bir modeli oldu.

Volkswagen'in e-mobilite departmanı başkanı Christian Senger, 1974 yılından itibaren, orijinal Golflerin ağırlığının yüzde 60'ını ön aks üzerinde taşıdığını hatırlattı. Şirket, uzun bir aradan sonra arkadan motorlu araçlarına geri döneceğine dair birtakım açıklamalarda bulundu.

Volkswagen, 70'li yıllardan beri bu ön aks formülünü takip etti, ancak elektrikli sistemlere geçilmesiyle bu sistem artık eskisi gibi kullanılmayacak. Çünkü akslar arasındaki boşluğun çoğunu kaplayan lityum iyon akü grubu, tüm aktarma organlarını büyük V8 motorundan bile daha ağır yapıyor.

Senger bu konuyla ilgili: "Uzun menzilli otomobillerde ağırlığın %60'ını ön aksa yükleme şansımız yok." dedi. Elektirikli motoru arka aksa yerleştirmek, en küçük motorlarda bile, buzlu ve ıslak yüzeylerde araç sürüşümüzü kolaylaştırır. Bununla birlikte bazı otomobil araçlarına, dört tekerlekli çekiş özelliği sunulacak. Basit bir şekilde ifade etmek gerekirse, Volkswagen bir yol sistemi oluşturmak için ön aksa ikinci bir elektrik motoru ekleyecek.

Volkswagen, e-mobilite modülünü benimsediği araçlarına yılda bir defa, güncelleme sistemi aracılığıyla yeni özellikler eklemeyi planlıyor. Son olarak Senger, bu araç sisteminin 2025 yılından önce piyasaya sürülmeyeceğini de sözlerine ekledi.