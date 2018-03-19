Volkswagen, daha düşük gelir seviyesine hitap eden araçlarına daha uygun bir motor sunabilmek için V5 motorunu geliştirdi. Peki bu V5 motor tam olarak nasıl çalışıyor?

Otomobil severlerin büyük bir çoğunluğu, Volkswagen'in uzun ömürlü VR6 motorlarına aşinadır. 15 derece ofset yapıya sahip olan bu 6 silindirli motor, standart sıralı 6 silindir motorlardan hem daha kompakt bir yapıya sahiptir, hem de daha ucuzdur. Alman otomobil devi şimdi de bu verimli motorun 5 silindirli bir versiyonunu geliştirdi.

MK4 Golf’lerde ve Jetta’larda, B5 nesil Passat’larda, yeni Beetle’larda ve İspanya’daki yeni SEAT Toledo’larda bulunan yeni V5 motor, gücü bir miktar aşağı çekerek maliyetten kazanç elde edilmesini sağlıyor. İlk tanıtıldığında 10 valf kapağı ile 2.3 litrelik 150 beygir gücünde bir motor olan V5, sonradan her bir silindir için bir çift valf kapağı daha eklendiğinde 170 beygir güce ulaştı.

Yeni bir motor ortaya çıktığında çalışma prensibi otomobil severlerin ilgisini çekebilir. Engineering Explained forumu, otomobil severlerin bu merakını gidermek için V5 motorunun çalışma şeklini anlatan bir video yayınladı. Volkswagen’in yeni V5 motorunun nasıl çalıştığını öğrenmek için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.