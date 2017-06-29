Volkswagen'in Araçları, Aralarında İletişim Kurabilecekler

Volkswagen kablosuz iletişim teknolojisi ile araçların birbiriyle iletişim kurmasını sağlayarak yol durumu ile ilgili bilgilerin araçlar arasında paylaşılabilmesini sağlayacak.

Olur da Volkswagen’ın planları meyve verirse, araçlar 2019’a kadar birbirleriyle iletişim kuruyor olacaklar. Alman araba üreticisi Volkswagen, NVIDIA işbirliğiyle geliştirdiği otonom araç yapay zeka projesini duyurduğunun hemen ertesi günü, pWLAN (Ortak alan kablosuz ağı) teknolojisinin iki yıl içerisinde araçlarına bir standart olarak yerleştirileceğini açıkladı.

Mevcut teknoloji, araçların ve ulaşım alt yapısının 500 metre çapında bir alanda uyarılar, trafik ve yol durumları gibi konuları milisaniye gibi kısa süreler içerisinde paylaşmalarına imkan veriyor. Böylece sürücüler, örneğin kaygan buzlu yolların ya da ani duruş yapan bir aracın oluşturacağı risklerle ilgili olarak önceden bilgi sahibi olabiliyor.

Sistem ilk aşamada uyarılar ve yerel bilgilendirme ile sınırlı tutulacak. Fakat teknoloji geliştikçe gerçek trafik ışığı görüntüleme ve acil servis araçlarıyla ilgili bilgi edinme gibi daha geniş çaplı özelliklerin sisteme entegrasyonu da mümkün hale gelecek. Böylece bir ambulansın ne kadar uzakta olduğunu ve hangi yönde seyrettiğini görebilecek, nereden geliyor diye aynalara bakayım derken telaşa kapılmadan uygun şeride geçebileceksiniz.

Kullanılacak olan teknoloji, özellikle yol güvenliğine tahsis edilmiş olan frekans bandını kullanıyor. Bu sistem yerelleştirilmiş özellikte olduğu için, veri depolaması gibi bir durum söz konusu olmuyor. Bu da veri aktarımı nedeniyle yaşanabilecek olası masraflardan ya da kapsama alanı sorunundan endişe duyulmasına yer bırakmıyor. Tabii aynı zamanda olası hacklenme teşebbüslerinden de.

Bu tip bir teknoloji, otomotiv sanayi standardı ile uyumluluk arz ettiği için özel yapım VW modellerine gerek kalmayacak. Yani, pWLAN özelliğinin etkinleştirildiği araçlar yapım şekillerinden bağımsız olarak birbirleriyle iletişim kurabilecekler.

Amerikan Ulaşım Bakanlığı, ülkedeki araçların er ya da geç birbirleriyle iletişim kurabilir hale gelmelerini istediği yönünde bir eğilime sahip olduğunu açıkça belli etmişti. Bu nedenle benzeri duyuruların başka firmalardan gelecek olması da kuvvetle muhtemel.

Fakat bu teknoloji ülkemize ne zaman yansır, yansısa da örneğin büyük şehirlerde ambulanslara yol vermek gibi bir lüksümüz pek olmadığı için ne denli işe yarar, bilemiyoruz. Yine de hiç yoktan iyidir. Kaldı ki çok gelişmiş bir teknoloji de değil. Yakında bizde de bu tip bir sisteme geçilmesi ihtimali söz konusu olabilir.