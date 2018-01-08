Volkwagen’in Efsane Minibüsü, Nvidia Desteğiyle Geri Döndü!

Nvidia, geleceğin otonom araç teknolojilerine kafasını fena takmış durumda. Firmadan gelen birbirinden iddialı projeler ve ürünler, kendi kendine giden araçlarda kullanılmaya hazır durumda. Buna bir zamanların efsanesi ve herkesin sempatisini kazanan Volkswagen’in T1 modeli de dahil.

Görüntü işlemcileri üreticisi olarak hayatımıza giriş yapan Nvidia, yapay zeka destekli otonom araçlar konusunda kendine has bir yer edindi. Kendi kendine giden otomobiller üreten firmaların büyük kısmı bu sistemler için Nvidia ile ortaklık kurarak fark yaratmaya çalışıyor.

Volkswagen, otomotiv sektörünün en geniş çapta hizmet veren firması konumunda kendi markası haricinde Audi, Bugatti, Bentley, Porsche, Skoda ve Lamborghini gibi devleri de bünyesinde barındıran şirket, tek başına elektrikli ve otonom otomotiv sektörünü tehdit eden Tesla’dan fena ürküyor. Bu nedenle Nvidia ile ortaklık yapan şirket, otonom elektrikli araçlar konusunda hızlı bir değişim sürecine girdi, araştırma ve geliştirme faaliyetlerine hız kazandırdı.

Volkswagen’in bir dönem herkesin sempatisini kazanan T1 modelini kim unutabilir ki?

Nostaljik bir model olarak anılan T1, hala sevenleri tarafından restore edilip trafikte kullanılabiliyor. Zamanla onu hiçbir şekilde göreceğimizi düşünmüyorduk ki Volkswagen ve Nvidia ortaklığında yeniden hayata geçirildi.

T1 modelinden esinlenilerek tasarlanan Buzz, tam elektrikli ve retro çizgilere sahip bir kamp aracı konsepti oldu:

İki dev şirket arasındaki ortaklık sayesinde, sürücülerin işini pey kolaylaştıran yarı-otonom sisteme sahip. Bu nedenle sensörlerle donatılmış bir gövdesi var. Nvidia’nın otonom araçlar ve yapay zeka destekli sürüş kabilyetleri için özel olarak tasarladığı Xavier donanımından aşağıdaki haberimizde bahsetmiştik:

İşte bu donanımın bir getirisi olan Nvidia Drive IX platformu, yüz tanıma tabanlı kilit sistemini de beraberinde sunuyor.

Hatta araç içinde sürücülerin dikkatinin dağıldığını tespit eden sistem uyarıda bulunarak adaptasyonu kolaylaştırıyor.

Geçtiğimiz yıl Audi ve Mercedes-Benz ile ortaklık kuran Nvidia, sektörün öncü sistemlerini üretmek konusunda epey iddialı.

Buzz modeli ise 2022 yılında seri üretime girecek ve bahsi geçen sürüş desteklerine sahip olan ilk kamp aracı olacak.