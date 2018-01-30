VoLTE ve Wi-Fi Hotspot Özellikli Nokia 3310 4G Geliyor!

Nokia 3310'u tozlu raflardan indirip yeniden tasarlayarak piyasaya süren HMD Global, şimdi de VoLTE ve Wi-Fi hotspot özelliği bulunan Nokia 3310 4G'yi piyasaya sürüyor.

HMD Global çatısı altında yeniden yükselişe geçen Nokia, ‘Reyiz’ Nokia 3310’un 3. versiyonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Üstelik yeni 4G destekli 3310, LTE bağlantısını destekleyecek ve Wi-Fi hotspot olarak kullanılabilecek.

LTE desteği ve diğer cihazlarla mobil bağlantı paylaşabilme özelliğine rağmen 3. nesil Nokia 3310’un da yeterince heyecanlandıran bir cihaz olduğunu söylemek olduça zor. YunOS işletim sistem ile çalışan 3310, kendi ön yüklü uygulamalarını çalıştırmaktan bile aciz.

Cihazda mağara devrinden kalma 256MB RAM, 512MB depolama alanı bulunuyor. Dolayısı ile giriş seviye akıllı telefonlar için geliştirilen Android Go bile 3310 için Windows 10 ayarında kalabilir. Bu nedenle Yun uygulama mağazasında gezinmeyi çok düşünmeyin.

Cihazda 1200mAh’lik minik bir pil bulunuyor. Bu pil 12 gün bekleme süresi sunarken 2G’de 15 saate kadar, VoLTE’de ise 5 saate kadar konuşma süresi sunuyor. Ayrıca FM radyoyu da 31 saate kadar kullanabilirsiniz. Wi-Fi hotspot’un ne kadar dayandığı ise henüz bilinmiyor.

Cihazın geri kalan özellikleri önceki nesil 3310’lar ile aynı. 240 x 320 piksel çözünürlüğündeki 2.4 inçlik ekrana 2MP’ megapiksellik bir arka kamera eşlik ediyor. Ha bir de ne işinize yarayacağını tam kestiremediğimiz bir MicroSD kart yuvası bulunuyor.