Volvo, yeni ödeme sistemiyle bir araba almak yerine arabayı komple paket halinde satın almanızı sağlıyor. Bu pakete sigortası da dahil durumda.

Volvo, yeni bir ödeme sistemi duyurdu. Şirket bundan sonra araçlarını satarken, operatörlerden telefon satın almaya benzer bir sistem kullanacak.

Emniyet kemerinden hava yastığına kadar, günümüzün standart güvenlik önlemlerini çıkartan Volvo ise bu konuda yeni bir ödeme sistemine gidiyor. Şirket Amerika’da ayda 600 dolara XC40 model arabasını satacak. Bunda ne var diyebilirsiniz, ancak 600 doların içerisinde aracın maliyeti, vergisi, teslimatı, sigortası gibi tüm ödeme gerektiren işlemler yer alıyor. Anlayacağınız Volvo, araba dahil her şeyi tek bir paket içerisinde toplayarak sizleri birden fazla yere para verme zorunluluğundan kurtarıyor. Özellikle aracın sigortası bu konuda daha önce benzeri görülmemiş bir paket olduğunu kanıtlıyor.

Bu şekilde araba satın aldığınızda 600 dolar ücret ödemek dışında tek yapmanız gereken şey, aracın yakıtını koyup yollara dökülmek. Üstelik arabayı taksitle satın aldığınız için onu satamazsınız gibi bir durum da yok. Aylık 600 dolar ödeyerek aracın ücretini ödemek karşılığı ile kendi arabanızı ister satabilir isterseniz de kiralayabilirsiniz.

İsveçli otomobil şirketi bunun dışında kendi kendine giden araçlarını geliştirmeye devam ediyor. Volvo, bu konuda Uber’le anlaşarak 2019 - 2021 yılları arasında Uber’e binlerce XC90 marka yapay zeka destekli araba gönderecek. Bu araçlarda yasal olarak sokağa çıkma izni olacak.

Ayrıca daha önce Volvo’nun neden en sağlam araba olduğu ile ilgili bir video hazırlamıştık. O videoya da aşağıdan ulaşabilirsiniz.