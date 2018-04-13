Volvo'dan 300 km Menzilli Elektrikli Tır: FL Electric

Volvo, Tesla Semi'ye rakip olacak elektrikli tırı FL Electric'i duyurdu. Önümüzdeki yıl seri üretime geçecek olan FL Electric, İsveçli şirketin güvendiği araçlarından biri.

Volvo, FL Electric adlı ilk ticari tır modelini duyurdu. Seri üretimi ve satışı önümüzdeki yıl Avrupa için başlayacak olan FL Electric, Tesla Semi'nin doğrudan rakibi olarak konumlandırılıyor.

Farklı seçeneklere sahip olması beklenen tırın; 2-6 adet, 100-300 kWh değerleri arasında bataryası bulunacak. Bu sayede 300 km'ye kadar menzile sahip olacak olan FL Electric, hızlı şarj imkanına da sahip olacak. DC istasyonlardan 1-2 saatte şarj edilebilen FL Electric, AC istasyonlardan ise bir gecede şarj edilebilecek.

FL Electric tırların, çevreci olmasının yanı sıra, şirketlerin daha verimli çalışmasına katkı sağlayacağını iddia eden Volvo; elektrikli tır dünyasından payını almak istiyor. Ayrıca Volvo, elektrikli tırların günlük hayattaki yerini belirlemek için İsveç'te bir geri dönüşüm merkezinde iki adet FL Electric tır prototipini kullanıma sundu.

Bu girişim, Volvo'nun elektrikli araç dünyasına attığı ilk adım değil. Daha önce şirketin Polestar adlı performans odaklı markasıyla elektrikli araçlar üreten Volvo, elektrikli tır pazarında da ilk olmayacak. Tesla'nın elektrikli tır modeli Semi, yaklaşık 800 km menziliyle ilk ve "en iyi" olma özelliği taşıyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Tesla Semi'ye göre oldukça düşük menzile sahip Volvo FL Electric, sizce şirketler tarafından tercih edilir mi?