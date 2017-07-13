Volvo, 55 Yıl Önce, Bir Patentle Sayısız Hayat Kurtardı!

Volvo'yu dünyanın en sağlam aracı yapan fark ne? Günümüzde kullandığımız basit güvenlik önlemlerinin çıkış şeklini gördüğünüzde Volvo'ya daha çok hak vereceksiniz.

Bir arabaya bindiğimizde zorunlu olarak kullanmamız gereken emniyet kemerlerinin tarihçesini biliyor musunuz? Günümüzde kullanılan 3 noktalı emniyet kemerleri bundan 55 sene önce, 10 Temmuz 1962 tarihinde Nils Bohlin isimli Volvo mühendisi tarafından bulunmuştu. Bu süreçte “güvenlik” adına birçok atılım yapan Volvo, en sağlam araba olarak anılmasını bu patentlere borçlu. Sağlam bir materyalden yapılmasının dışında, arabaların içerisinde yer alan hasar emici kasa, kırılmaz lamine camlar, çocuklar için emniyet koltukları gibi günümüzde birçok arabanın standart olarak kullandığı güvenlik standartlarını geliştiren Volvo, bunca yıldan beri sağlamlığın sembolü olarak anılıyor.

Volvo’nun yaptığı her iş ayrı bir güzellikte, ancak bunlar arasında en önemlisi emniyet kemerini bulması oldu. 1962 yılında çıkan patentin başvurusu 1959 yılında yapılmış, ancak o zaman işleyen prosedürler gereği patentin çıkması 3 yıl sürmüştü. Yine de bu teknolojiyi bekletmek istemeyen Volvo, bu kemerleri1959 yılında piyasalara sunarak insan sağlığını daha uzun yıllar korumaya çalıştı.

Aynı şekilde Volvo patenti aldıktan sonra diğer tüm araç üreticilerine bu hakkı kapatabilirdi ama bunu yapmayarak, insan sağlığı söz konusu olduğu için tüm markalara bu patenti kullanma hakkı verdi. Günümüzde bütün arabalarda emniyet kemeri varsa, bunu Bohlin ve tabii ki de Volvo’ya borçluyuz. Volvo’nun 2009 yılında yaptığı açıklamada 3 noktalı emniyet kemerleri kullanılmaya başladığından beri yaklaşık 1 milyon insanın hayatını kurtardığı belirtilmişti.

Volvo, bunca yıldan beri arabadan daha önemli olan şeyin insan sağlığı olduğunu çok iyi anladı ve tüm mühendislerine bu şekilde adımlar attırdı. Belki Lamborghini gibi müthiş hatlara sahip bir araba değil, ancak Volvo’yu diğerlerinden çok daha farklı kılan bir özellik var. Eğer bir Volvo aracına biniyorsanız, gerekli olan tüm güvenlik önlemlerinin alındığını bilirsiniz.

Ayrıca daha önce Volvo için hazırladığımız videoya aşağıdan ulaşabilirsiniz.