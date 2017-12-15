Volvo, İddialı Otonom Sürüş Deneyini Erteledi!

İsveçli otomobil devi Volvo, otonom araçlar için 2017 yılında başlatmayı planladığı Drive Me programını 2021 yılına ertelediğini açıkladı. Bununla birlikte program çerçevesinde dağıtılması planlanan otomobil seviyesinde de gerilemeye gidilecek.

Volvo, 2015 yılında duyurduğu orijinal planlarında, 100 adet XC90 SUV'sini önce İsveç'teki ailelere, ardından da Çin ve İngiltere'deki ailelere test edilmesi için göndereceğini belirtmişti. Araçlar, adı geçen ülkelerde önceden onaylanmış ve aracın sistemiyle eşleştirilmiş otoyollarda "denetimsiz" otonom modda çalıştırılabileceklerdi. Volvo, sürücülerin sürüş sürecinden tamamen kurtulabileceklerini, bunun yerine kitap okumak, video izlemek ya da oyun oynamak gibi meşgalelerle vakit geçirebileceklerini belirtmişti. Araçlarını biraz da öven bir açıklama yapan Volvo, kendisini götüreceğini ve önüne çıkabilecek her türlü engeli de halledebileceğini söylemişti.

Ancak, bu kadar büyük konuşmuşken bir sorun ortaya çıktı. İsveç, Çin ve İngiltere'deki ailelerin arabanın herhangi bir koltuğuna oturması için biraz daha beklemeleri gerekiyor. Automotive News'de yer alan bir mülakata göre Volvo, adı geçen 100 otomobilin önümüzdeki dört yıl içinde Drive Me programına dahil olacağını duyurdu. Bununla birlikte şirket test için, Seviye-4 hazır araba almak yerine Seviye-2 yarı özerk sistemli araçları ailelere verecek.

Volvo yetkilileri tarafından yapılan açıklamalarda bazı sorunların çok hızlı çözüldüğü ancak bazılarının ise beklenenden daha zor bir çözümü olduğu belirtildi. Öte yandan Volvo'nun bu adımı atması bir taraftan akıllıca olarak nitelendirilebilir. Zira şirketin planlama zamanı sırasında rakipleri otonom araç alanında daha iyi bir seviyeye yükselmişlerdi. Tesla, GM, Mercedes-Benz ve Audi gibi şirketler yüksek derecede otomatikleştirilmiş Seviye 2 ve 3 özellikli otomobilleri piyasaya sürmeye başlamış Alphabet'in Waymo'su gibi daha yüksek otonom düzetinde olan projeler ise hızla daha iyi olma yolunda ilerliyordu. Volvo'da yaptığı açıklamayla bu farkı kapatma amacını güderek sıradan insanlar üzerinde deney yapılacağını belirtmişti.

Volvo yöneticileri, kendi kendine çalışan sistemin temelini oluşturan elektrik mimarisini hala değiştirdiklerini belirtiyorlar. İsveçli otomobil üreticisi, bu yılın başlarında , gerekli yazılımı geliştirmek için Autoliv (otomotiv güvenlik sistemleri yapan bir Amerikan şirketi) ile birlikte çalışacağını ve çip üreticisi Nvidia ile ortak bilgisayar gücü sağlayacağını açıkladı. Yani İsveçli dev otomobil üreticisi tekrardan daha rasyonel adımlar atmaya başladı ve bence 2021 hedefleri oldukça tutarlı görünüyor.