Volvo'nun Akıllı Otomobillerinin Başı Kangurularla Dertte!

Volvo'nun akıllı otomobilleri diğer canlıları kolay bir şekilde algılayabiliyor ve onlara göre hareket edebiliyor fakat kangurularla olan sorunlarını bir türlü çözemiyor.

Yakın zaman neredeyse diğer tüm otomobil şirketlerinin yaptığı gibi Volvo da gelişen akıllı otomobil sektöründe yerini almaya ve şansını denemeye çalışıyor. Ancak otomobilin Avustralya'daki sürüş testleri bir türlü sorunsuz geçmiyor. Şirketin başı, kangurularla fena halde dertte.

Araçların algılama sistemi daha önce birçok büyük hayvanı algılamış ve gayet mantıklı hareketler sergilemişti. Örnek vermek gerekirse İsveç'teki testlerdeyken araçlar, geyiklerle karşılaşmış ve algılayıp ona göre hareket etmişti. Fakat Volvo'nun akıllı otomobilleri için kangurular, diğer tüm canlılardan daha farklı. Kangurular, diğer canlılara göre daha farklı hareket ediyorlar ve zıplıyorlar. Volvo'nun Avustralya sorumlusu David Pickett ABC'ye verdiği demeçte, "Kangurular zıplıyor ve sonrasında tekrar yere iniyor, bu süreç aracın algılamasını zorlaştırıyor." dedi.

Avustralya'daki trafik kazaların büyük bir çoğunluğu kangurular yüzünden gerçekleşiyor. Ne yazık ki kangurular tüm bölgede büyük bir sorun yaratırken Volvo da nasibini alıyor. Yine de Volvo bu süreci, araçlarını daha da geliştirmek için bir avantaj olarak görüyor.

Volvo akıllı otomobil sektöründe araçlarını üretirken NVIDIA ve Autoliv gibi şirketlerle birlikte çalışıyor. Kendi kendine çalışabilecek akıllı Volvo araçlarının 2012'de tanıtılması bekleniyor.