Dünyanın en dayanıklı otomobil üreticisi olarak bilinen Volvo'nun 2019 yılında ilk elektrikli otomobilini satışa sunacağı ortaya çıktı.

Günümüzde hem benzinli hem de elektrikli ya da diğer bir değişle hibrit otomobilleriyle başarılı satış rakamları yakalayan ve en dayanıklı otomobilleri üreten marka olarak tanıdığımız Volvo, ilk tamamen elektrikle çalışan otomobillerinin 2019 yılında geleceğini söyledi.

Özellikle önde gelen bazı ülkelerin 2025 yılıyla birlikte şehir trafiğinde elektrikli otomobilleri zorunlu koşacağı yönündeki haberlerle birlikte geleceğin bu alana kaydığının farkında olan şirket pek de zaman kaybetmeden Tesla'nın yeni rakibi olmak istiyor.

Elektrikli otomobiller dendiğinde akla gelen ilk şey elbette nesnelerin interneti ve arabalarımızın cihazlarımızla kurduğu iletişim. Bu kapsamda Volvo'nun yeni elektrikli otomobillerinin tam anlamıyla nasıl bir teknolojiyle donatılacağı henüz netleşmiş değil ancak 2025 yılına kadar 1 milyon adeti hazır olacak bu otomobillerin kapsamlı donanımının yanı sıra kullanıcıların ihtiyaçlarına yönelik güçlü teknolojileri de barındırması bekleniyor.