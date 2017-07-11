Volvo'nun Yeni Kamyonları Artık Çok Daha Akıllı!

Volvo'nun yeni kamyonları daha gelişmiş bir sisteme sahip olacak. Bu sayede sürücücülerin sürüşleri daha kolay ve güvenli olacak.

Volvo Trucks, uzun mesafeli yolları kat eden kamyonlarının donanımsal özelliklerini daha da geliştiriyor. Artık Volvo'nun kamyonlarında gelişmiş bir sürücü sistemi olacak ve bu sayede sürücülere daha rahat bir yolculuk sağlanacak. Eklenen diğer özellikler arasında çarpışma uyarısı, otomatik acil frenleme, şerit kalkış uyarısı ve uyarlanabilir hız sabitleme kontrolü de bulunuyor.

Gelişmiş sürücü yardım sistemleri, Tesla ve Cadillac gibi binek araç üreticileri için hızla popüler hale geliyor ancak bunları kamyonlarda görmeye alışkın değiliz. Birçok kamyon filosu için satış sonrası yenileme ve geliştirme seçenekleri mevcut ancak Volvo, standart olarak bu özellikleri kamyonlarında sunan ilk firma oluyor.

Volvo'nun yeni teknolojileri sayesinde kamyonlar kazalara karşı daha duyarlı olabileceğinden, diğer kamyon üreticilerinin de bu teknolojiyi daha yaygın hale getirmeye başlamasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

Ayrıca kamyonların teknolojileri geliştikçe, yeni bir korku da gün yüzüne çıkıyor. Eğer kamyonlar tam anlamıyla 'akıllı' olurlarsa, şoförlere ihtiyaç kalmayacak ve bu durum da şoförleri oldukça olumsuz yönde etkileyecek. Yapılan diğer çalışmalar arasında ise sürücüsüz kamyonlar zaten bulunuyor.

Volvo da sürücüsüz kamyon üzerinde çalışıyor ancak şu anki teknoloji henüz o kadar gelişmediği için günlük hayata uygulanamıyor.