Bilgi-eğlence sistemini tamamı ile Android'e emanet eden Volvo, gelecekte piyasaya sunacağı araçlarda Play Store, Google Haritalar ve Google Asistan olacağını açıkladı.

Geçtiğimiz yıl iki otomotiv devi Volvo ve Audi, gelecekte piyasaya sürecekleri araçların Android bağlantılı olacağını açıklamışlardı. Bu yıl ise Google I/O 2018’in otomotiv bölümünde Volvo, gelecekte Android ile güçlendirilmiş araçlarının nasıl olacağının küçük bir öngösterimini yapacak.

Gelecekteki Volvo araçlarında bilgi-eğlence sistemi doğrudan Android tarafından desteklenecek. Bilgi eğlence sisteminde Play Store, Google Haritalar ve Google Asistan dahili olarak bulunacak. Böylece sürücüler bilgi eğlence sistemini, telefonlarını araca bağlamadan eller serbest şekilde kontrol edebilecekler.

Google Asistan’ın araçtaki görevi, Google Home ile benzer olacak. Sürücü iki eli direksiyondayken Google Asistan’dan bir caz müzik çalmasını istediğinde, bunu söylemesi yeterli olacak. Google Asistan, bilgi-eğlence sistemindeki müzik çalara ulaşarak bir caz müziği oynatmaya başlayacak.

Elbette ki Google Asistan’ın tek görevi eğlence olmayacak. Google Asistan, sürücünün iki eli de direksiyondayken Google Haritalar’ı kontrol etmesine, gelen mesajları sesli olarak yanıtlamasına imkan tanıyacak. Böylece araç sürücülerinin hem gözleri hem de elleri yalnızca direksiyona ve yola odaklanmış olacak.